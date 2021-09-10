Moderna разрабатывает комбинированную вакцину против коронавируса и гриппа

Компания Moderna заявила о начале разработки комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа. То есть это своего рода бустер против нескольких респираторных заболеваний. Когда она появится на рынке — неизвестно. Об этом сообщили на сайте компании. Новая вакцина заменит ежегодные прививки против гриппа и бустерные прививки против коронавируса. Если эксперимент окажется удачным, в этих двух компонентов могут добавить антитела и против других респираторно-синцитиальних вирусов (РСВ).

"По нашему мнению, это прекрасная возможность, если мы сможем вывести на рынок высокоэффективный ежегодный бустер сразу против нескольких респираторных заболеваний", — пояснил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

Сейчас в компании проводят клинические испытания вакцины против РСВ среди пожилых людей. После этого объявления акции компании Moderna выросли на 6,2%.

Напомним, в Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna против COVID-19, поставки которой были остановлены после обнаружения примесей. Про этом сообщает международное информагентство Reuters, ссылаясь на заявление Министерства здравоохранения страны. В частности, мужчины в возрасте 30 лет умерли в этом месяце в течение нескольких дней после получения второй дозы Moderna. Для них использовали препараты одной из тех партий, в которых обнаружили примеси. Причина смерти пока выясняется.

Япония прекратила использование 1,63 миллиона доз Moderna, направленных до 863 центров вакцинации по всей стране более чем через неделю после того, как местный дистрибьютор, Takeda Pharmaceutical, получил сообщение о контаминантах в некоторых флаконах. Предполагается, что примеси составляют металлические частицы.

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