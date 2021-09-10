logo
Русский Українська

BTC/USD

46800.17

ETH/USD

3474.77

LTC/USD

185.23

USD/UAH

26.97

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье фармация Moderna разрабатывает комбинированную вакцину против коронавируса и гриппа
commentss НОВОСТИ Все новости

Moderna разрабатывает комбинированную вакцину против коронавируса и гриппа

Новая вакцина заменит ежегодные прививки против гриппа

сегодня, 03:14
Автор:

Ольга Чародий

Компания Moderna заявила о начале разработки комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа. То есть это своего рода бустер против нескольких респираторных заболеваний. Когда она появится на рынке — неизвестно. Об этом сообщили на сайте компании. Новая вакцина заменит ежегодные прививки против гриппа и бустерные прививки против коронавируса. Если эксперимент окажется удачным, в этих двух компонентов могут добавить антитела и против других респираторно-синцитиальних вирусов (РСВ).

Moderna разрабатывает комбинированную вакцину против коронавируса и гриппа

"По нашему мнению, это прекрасная возможность, если мы сможем вывести на рынок высокоэффективный ежегодный бустер сразу против нескольких респираторных заболеваний", — пояснил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

Сейчас в компании проводят клинические испытания вакцины против РСВ среди пожилых людей. После этого объявления акции компании Moderna выросли на 6,2%.

Напомним, в Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna против COVID-19, поставки которой были остановлены после обнаружения примесей. Про этом сообщает международное информагентство Reuters, ссылаясь на заявление Министерства здравоохранения страны. В частности, мужчины в возрасте 30 лет умерли в этом месяце в течение нескольких дней после получения второй дозы Moderna. Для них использовали препараты одной из тех партий, в которых обнаружили примеси. Причина смерти пока выясняется.

Япония прекратила использование 1,63 миллиона доз Moderna, направленных до 863 центров вакцинации по всей стране более чем через неделю после того, как местный дистрибьютор, Takeda Pharmaceutical, получил сообщение о контаминантах в некоторых флаконах. Предполагается, что примеси составляют металлические частицы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-significant-advances-across-industry-leading
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ