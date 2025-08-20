logo

Какие препараты можно употреблять по истечении срока годности

Некоторые лекарства даже после просрочки не теряют своих свойств

Большинство людей привыкли сразу выбрасывать лекарства, если они просрочены. И это правильный подход, ведь просроченные препараты могут быть опасны для здоровья. Однако научные исследования показывают: не все лекарства сразу становятся вредными по истечении срока годности. Некоторые из них сохраняют эффективность и безопасность еще в течение многих лет.

Какие препараты можно употреблять по истечении срока годности

Какие лекарства можно принимать после завершения срока годности

Что говорят исследования

В США действовала программа SLEP ( Shelf Life Extension Program ), которую проводили для армии. Она показала: более 80% лекарства оставались эффективными даже через 5–10 лет после окончания официального срока хранения, если их держали в правильных условиях (сухое, темное и прохладное место).

Препараты, которые обычно не теряют свои свойства быстро:

Анальгетики и жаропонижающие (парацетамол, ибупрофен, аспирин) могут оставаться действенными еще несколько лет.

Антибиотики в таблетках (но не жидкие суспензии!) – некоторые сохраняют эффективность, однако следует быть осторожными.

Антигистаминные средства (противоаллергические) – например лоратадин.

Витамины в таблетках – постепенно теряют активность, но не становятся токсичными.

Препараты в форме сухих порошков – обычно более стойкие, чем растворы.

Какие лекарства категорически НЕЛЬЗЯ использовать по истечении срока:

Жидкие антибиотики (суспензии для детей, растворы для инъекций).

Инсулин и гормональные препараты очень быстро теряют действие.

Нитроглицерин (от сердечных приступов) может полностью разрушиться.

Вакцины и биопрепараты – опасны по истечении срока.

Глазные капли – из-за риска бактериального заражения.

Вывод

Срок годности лекарства – это ориентир, гарантирующий полную эффективность и безопасность. Многие препараты после его окончания могут еще работать, однако сила их действия постепенно уменьшается. В то же время есть лекарства, которые становятся опасными, поэтому их употреблять запрещено.

Если вы нашли дома просроченное лекарство – не рискуйте. Лучше проконсультируйтесь с врачом или замените препарат новым.

