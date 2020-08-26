Какие лекарства брать в путешествие с ребенком

Планировать отдых с детьми - непростая задача для родителей, особенно, учитывая сегодняшнею ситуацию с пандемией. Отправляясь в путешествие, будьте предусмотрительны и заранее соберите аптечку. На своей странице в Instagram провизор и блогер Ольга Мельник рассказала, какие препараты лучше взять с собой.

В первую очередь, стоит защитить кожу от солнца, поэтому под рукой всегда должен быть крем (SPF 30-50). Также можно взять защиту от комаров: фумигатор и спрей. Но стоит обратить внимание на то, чтобы эти средства были именно детскими.

Аптечка в дорогу с ребенком

От аллергии помогут следующие препараты: "Фенистил" (можно взять в виде капель (с 6 месяцев) и геля (при укусах комаров)). "Эриус 2" - таблетки от аллергии (с 12 лет) и сироп (с 6 месяцев).

Также в аптечку положите "Бепантен" (для заживления царапин, при раздражениях кожи), средства от порезов и синяков: "Бетадин" / перекись водорода, лейкопластырь и бинт.

При пищевых отравлениях помогут сорбенты ("Энтеросгель", "Фосфалюгель") и регидранты ("Регидрон", смесь "Хумана").

Также в аптечке, на всякий случай, должны быть препараты от повышенной температуры и боли: "Нурофен" / "Бофен" / "Ибуфен" (ибупрофен), "Панадол" / "Ефералган" (парацетамол), а также спрей / леденцы от боли в горле по возрасту.





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