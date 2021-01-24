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Как правильно принимать лекарства - советы фармацевта

Большинство людей неправильно принимают лекарства

сегодня, 00:40
Автор:

Кириєнко Анна

Важную роль в лечении любой болезни играет то, как мы принимаем таблетки, которые нам предписывает специалист. Большинство людей выполняют это неправильно.

Как правильно принимать лекарства - советы фармацевта

Как принимать таблетки - инструкция. Фото: i2.wp.com

Фармацевт Ирина Процив дает несколько советов, чтобы лекарства максимально помогли нам вылечиться и не причинили вреда.

Эксперт сообщает, что перед приемом лекарств, даже если они вам давно известны, стоит внимательно прочитать инструкцию и проконсультироваться с врачом.

Ирина Процив сообщает, что жидкие лекарства — сиропы, настои, чаи — меньше подвергаются воздействию пищи, поэтому могут свободно перемещаться по желудочно-кишечном тракте. И соответственно таблетки и капсулы могут долгое время задерживаться в желудке, если мы будем принимать их вместе с пищей.

Фармацевт расшифровывает некоторые значения. Если в инструкции написано принимать лекарства:

— натощак, это означает за 20-40 мин до первого приема пищи;

— перед едой — за 20-30 мин перед приемом пищи;

— во время еды, или сразу после употребления — лекарство следует пить в конце приема пищи;

— после еды — через 30-40 мин после приема пищи;

— если в инструкции не сказано, когда принимать лекарства, следует принимать лекарства за 30 мин до еды.

Также, большую роль играет жидкость, которой вы запиваете таблетки. Лучше всего запивать лекарственные препараты водой без газов комнатной температуры.

Категорически запрещено запивать лекарства соками, газированной водой, чаем, кофе или подобными напитками. Они могут изменять эффективность лекарств.

Напоминаем, что ранее врачи назвали вредную привычку, которая приводит к болезням сердца и инсульту. Детали читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" напоминает, что медики назвали два признака опасной болезни печени.


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Источник: https://greenpost.ua/news/farmazevt-rozpovila-yak-pravylno-pryjmaty-liky-i27403
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