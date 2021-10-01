Как получить инсулин по программе "Доступные лекарства"

Министерство здравоохранения сообщило, что инсулин отныне можно получить по электронному рецепту в любой аптеке, подключенной к системе "Доступные лекарства".

Средства контроля уровня глюкози - фото из сети

С 1 октября 2021 больные диабетом получат инсулин бесплатно, взамен государство выделяет аптекам на компенсацию стоимости препарата 660 млн грн. Сейчас количество аптек, где его можно получить — 5,3 тыс, что в четыре раза больше, чем несколько месяцев назад.



Занимается доступностью инсулина Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Благодаря этому исчезнут два недостатка:

1) раньше государство не имело возможности полностью профинансировать необходимый объем закупок, поэтому часть средств компенсировали местные бюджеты, которые не всегда с этим справлялись. Поэтому были случаи, когда человек часть доз получал бесплатно, а часть — оплачивал сам или принимал меньшие дозы, чем было назначено;

2) малое количество аптек, предоставляющих инсулин по государственной программе.

Отныне средства за препараты в аптеках из системы "Доступные лекарства" оплачиваются службой, а покупка препарата у предпринимателей будет происходить прозрачно и по оптимальным ценам. Разработана процедура получения Е-рецепта на инсулин:

1) сначала пациент посещает эндокринолога, который составляет индивидуальный лечебный план и вносит данные о дозировке и тип е инсулина в электронную базу данных здравоохранения;

2) дальше семейный врач или эндокринолог формируют электронный рецепт и отправляют его пациенту в СМС;

3) наконец пациент получает инсулин в аптеке, которая работает с системой "Доступные лекарства" и имеет наклейку "+Инсулины", причем адрес аптеки значения не имеет.

В Facebook сразу появились комментарии пациентов и их родственников, которые прочитали новость об инсулине. Граждане спрашивают, как получить электронный рецепт больным, ослепшим от диабета, или пользуются стареньким кнопочным телефоном, или не умеют посмотреть СМС из-за возраста?

"В поликлинике мне, дочери инсулинозависимого 85-летнего человека, отказались отправлять электронные рецепты на мой номер телефона, потому что нужно, чтобы он лично их получал и нельзя к его декларации в разделе СМС подвязать мой номер телефона. Теперь мне надо ехать 175 км к родителям, чтобы взять телефон и получить для них инсулин. Ну, или пусть умирают? И почему ваша телефонная линия не отвечает?"

Также есть замечания, что аптеки расположены по территории областей очень неравномерно:

"Слушал вчера Волынское радио: на всю область девять аптек в этой программе. Это должно быть удобно? Обо всех новациях нужно говорить также с точки зрения пациента".

И действительно, НСЗУ информирует, что в Харьковской области — 560 аптек в системе "Доступные лекарства", в Днепропетровской — 492, во Львовской — на порядок меньше — всего 38.

Узнать, какие аптеки подключены к системе "Доступные лекарства" и предлагают инсулин, можно по короткому номеру 16-77 или на онлайн-карте в разделе "Е-данные" сайта НСЗУ. Узнать полный перечень лекарств по этой программе — см. ссылку.

Кроме инсулина, остальные рецептурные препараты будут продаваться исключительно по электронным рецептам с весны 2022 года.

Раньше портал "Комментарии" сообщал о введении электронных больничных в Украине.





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