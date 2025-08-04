Зуд кожи – это не просто раздражитель: названа страшная опасность

Зуд кожи — это не всегда просто аллергия или реакция на раздражитель. В некоторых случаях такой симптом может быть признаком более глубоких проблем со здоровьем, в частности — заболеваний внутренних органов.

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Хотя чаще всего причинами зуда являются сухая кожа, потница или аллергия, иногда он сигнализирует о патологических процессах в организме.

ХХН – это прогрессирующая болезнь, при которой почки постепенно теряют способность фильтровать кровь и выводить токсины. На ранних этапах заболевание почти не проявляется, однако со снижением функции почек начинают возникать такие симптомы как

· потеря аппетита,

· быстрая утомляемость,

· отеки,

· бессонница,

· частое мочеиспускание,

· кожный зуд,

· головная боль,

· мышечные спазмы,

· тошнота,

· снижение либидо.

Зуд при ХХН часто охватывает все тело, усиливается ночью и не подвергается обычным средствам. По данным Национального фонда почек, такая реакция может являться следствием накопления токсинов, нарушения минерального баланса, высокого уровня паратгормона, или даже поражения нервной системы, связанной с почечной недостаточностью.

Среди основных факторов, провоцирующих зуд:

· недостаточный диализ,

· сухость кожи,

· повышенный магний или алюминий в крови,

· аутоиммунные реакции,

· нарушение уровня фосфора и кальция.

Если зуд становится постоянным, распространенным по телу и не исчезает — следует немедленно обратиться к врачу.

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