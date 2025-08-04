Зуд кожи – это не просто раздражитель: названа страшная опасность

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Клименко Елена
Зуд кожи — это не всегда просто аллергия или реакция на раздражитель. В некоторых случаях такой симптом может быть признаком более глубоких проблем со здоровьем, в частности — заболеваний внутренних органов.
Фото: из открытых источников
Хотя чаще всего причинами зуда являются сухая кожа, потница или аллергия, иногда он сигнализирует о патологических процессах в организме.
ХХН – это прогрессирующая болезнь, при которой почки постепенно теряют способность фильтровать кровь и выводить токсины. На ранних этапах заболевание почти не проявляется, однако со снижением функции почек начинают возникать такие симптомы как
· потеря аппетита,
· быстрая утомляемость,
· отеки,
· бессонница,
· частое мочеиспускание,
· кожный зуд,
· головная боль,
· мышечные спазмы,
· тошнота,
· снижение либидо.
Зуд при ХХН часто охватывает все тело, усиливается ночью и не подвергается обычным средствам. По данным Национального фонда почек, такая реакция может являться следствием накопления токсинов, нарушения минерального баланса, высокого уровня паратгормона, или даже поражения нервной системы, связанной с почечной недостаточностью.
Среди основных факторов, провоцирующих зуд:
· недостаточный диализ,
· сухость кожи,
· повышенный магний или алюминий в крови,
· аутоиммунные реакции,
· нарушение уровня фосфора и кальция.
Если зуд становится постоянным, распространенным по телу и не исчезает — следует немедленно обратиться к врачу.
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