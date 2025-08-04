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Зуд кожи – это не просто раздражитель: названа страшная опасность

Если кожный зуд интенсивнее и не исчезает после стандартного лечения, это может свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе внутренних органов.

4 августа 2025, 13:25
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Клименко Елена

Зуд кожи — это не всегда просто аллергия или реакция на раздражитель. В некоторых случаях такой симптом может быть признаком более глубоких проблем со здоровьем, в частности — заболеваний внутренних органов.

Зуд кожи – это не просто раздражитель: названа страшная опасность

Фото: из открытых источников

Хотя чаще всего причинами зуда являются сухая кожа, потница или аллергия, иногда он сигнализирует о патологических процессах в организме.

ХХН – это прогрессирующая болезнь, при которой почки постепенно теряют способность фильтровать кровь и выводить токсины. На ранних этапах заболевание почти не проявляется, однако со снижением функции почек начинают возникать такие симптомы как

·          потеря аппетита,

·          быстрая утомляемость,

·          отеки,

·          бессонница,

·          частое мочеиспускание,

·          кожный зуд,

·          головная боль,

·          мышечные спазмы,

·          тошнота,

·          снижение либидо.

  Зуд при ХХН часто охватывает все тело, усиливается ночью и не подвергается обычным средствам. По данным Национального фонда почек, такая реакция может являться следствием накопления токсинов, нарушения минерального баланса, высокого уровня паратгормона, или даже поражения нервной системы, связанной с почечной недостаточностью.

Среди основных факторов, провоцирующих зуд:

·          недостаточный диализ,

·          сухость кожи,

·          повышенный магний или алюминий в крови,

·          аутоиммунные реакции,

·          нарушение уровня фосфора и кальция.

Если зуд становится постоянным, распространенным по телу и не исчезает — следует немедленно обратиться к врачу.

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