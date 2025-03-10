logo

BTC/USD

82632.51

ETH/USD

2118.45

LTC/USD

97.22

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Жесткие диеты могут повлечь за собой катастрофические последствия: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Жесткие диеты могут повлечь за собой катастрофические последствия: что известно

Подобные радикальные ограничения в рационе сопровождаются анемией, что вызывает всеобщую слабость и затруднение в выполнении повседневных задач.

сегодня, 10:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Специалист по питанию и тренер Моатаз Аль-Кайи (Moataz Al-Qai'i) описал опасные последствия суровых диет. В частности, ограничение в рационе может привести к развитию анемии.

Жесткие диеты могут повлечь за собой катастрофические последствия: что известно

Фото: из открытых источников

Такие диеты, направленные на быстрое похудение из-за значительного сокращения пищи, хотя и дают мгновенные результаты, но могут иметь серьезные последствия, которые сводят на нет все достижения. Одним из последствий есть потеря мышечной массы и жидкости, но не жировых отложений, отмечает эксперт.

Обычно такие радикальные ограничения в рационе сопровождаются анемией, что вызывает всеобщую слабость и затруднение в выполнении повседневных задач. Еще одним недостатком является обвисшая кожа, которая выглядит неэстетично и может приводить к психологическим проблемам. В результате происходит недостаток важных элементов в организме.

Моатаз Аль-Кайи также подчеркнул, что большинство людей, выбирающих строгие диеты, часто возвращаются к исходному весу и даже набирают больше. Кроме того, это увеличивает желание употреблять вредную пищу, такую как чипсы, копченость и фастфуд, что негативно влияет на сердце и центральную нервную систему.

Среди других опасностей – повышение риска развития диабета, обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушение в работе почек. Строгое ограничение пищи часто приводит к постоянному чувству голода, что затрудняет поддержание диеты и негативно влияет на настроение и отношения с другими людьми.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что соблюдение диеты, богатой растительным белком, может стать важным шагом на пути к здоровой и долгой жизни. Исследования показывают, что растительные источники белка не только поддерживают оптимальный уровень энергии, но и помогают снизить риск развития хронических заболеваний.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua-novosti.info/zdorovye/ekspert-nazvav-serjozni-naslidki-zhorstkih-diyet.html
Теги:

Новости

Все новости