Специалист по питанию и тренер Моатаз Аль-Кайи (Moataz Al-Qai'i) описал опасные последствия суровых диет. В частности, ограничение в рационе может привести к развитию анемии.

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Такие диеты, направленные на быстрое похудение из-за значительного сокращения пищи, хотя и дают мгновенные результаты, но могут иметь серьезные последствия, которые сводят на нет все достижения. Одним из последствий есть потеря мышечной массы и жидкости, но не жировых отложений, отмечает эксперт.

Обычно такие радикальные ограничения в рационе сопровождаются анемией, что вызывает всеобщую слабость и затруднение в выполнении повседневных задач. Еще одним недостатком является обвисшая кожа, которая выглядит неэстетично и может приводить к психологическим проблемам. В результате происходит недостаток важных элементов в организме.

Моатаз Аль-Кайи также подчеркнул, что большинство людей, выбирающих строгие диеты, часто возвращаются к исходному весу и даже набирают больше. Кроме того, это увеличивает желание употреблять вредную пищу, такую как чипсы, копченость и фастфуд, что негативно влияет на сердце и центральную нервную систему.

Среди других опасностей – повышение риска развития диабета, обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушение в работе почек. Строгое ограничение пищи часто приводит к постоянному чувству голода, что затрудняет поддержание диеты и негативно влияет на настроение и отношения с другими людьми.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что соблюдение диеты, богатой растительным белком, может стать важным шагом на пути к здоровой и долгой жизни. Исследования показывают, что растительные источники белка не только поддерживают оптимальный уровень энергии, но и помогают снизить риск развития хронических заболеваний.