logo

BTC/USD

93969.05

ETH/USD

1765.95

LTC/USD

84.68

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

47.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Женщины годами страдают молча: врач раскрыл правду об игнорируемом недуге
commentss НОВОСТИ Все новости

Женщины годами страдают молча: врач раскрыл правду об игнорируемом недуге

Врачи рассказали о мифе, связанном с женским здоровьем, который разрушает жизнь

сегодня, 18:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Боли в животе и проблемы с желудком часто списываются на неправильное питание. Однако, как предупреждает врач, эти симптомы могут свидетельствовать о серьезном заболевании, которое у женщин часто остается недиагностированным.

Женщины годами страдают молча: врач раскрыл правду об игнорируемом недуге

Эндометриоз

Доктор Гарет Най, преподаватель биомедицинских наук Университета Солфорда, рассказал The Mirror, что примерно одна из десяти женщин в возрасте от 15 до 49 лет страдает эндометриозом. Это заболевание возникает, когда ткани, подобные слизистой матки, начинают разрастаться в других частях тела — в частности на яичниках и фаллопиевых трубах.

Наиболее распространенными симптомами являются боли в нижней части живота или в пояснице, которая усиливается во время менструации, дискомфорт во время полового акта, диарея, сильные менструальные спазмы, чрезмерное кровотечение и трудности с зачатием.

Доктор Най призывает женщин внимательнее относиться к собственному здоровью и требовать соответствующего обследования.

"Эндометриоз развивается, когда клетки, подобные выстилающим матку, появляются в других органах", — пояснил он. — Чаще всего (в 60% случаев) это происходит на яичниках, что может приводить к бесплодию. Но поражены могут быть и кишечник, почки, даже легкие, что затрудняет диагностику из-за широкого спектра симптомов".

Иммунная система воспринимает эти клетки как угрозу, вызывая воспаление и боль. При этом ткани продолжают реагировать на ежемесячные гормональные изменения, что приводит к их росту и даже внутренним кровотечениям. Поэтому симптомы могут изменяться от цикла к циклу или даже с недели в неделю.

По данным Всемирной организации здравоохранения, эндометриозом страдают около 190 миллионов человек в мире, хотя, по словам доктора Ная, реальное количество намного выше из-за недиагностированных случаев и недостатка осведомленности.

Многие женщины сами игнорируют свои симптомы, считая боль "нормальным" явлением, ведь часто слышат, что сильные менструальные боли – это "обычное дело".

"Мифы типа "это просто сильная боль во время месячных" или "у вас низкий болевой порог" приводят к тому, что женщины откладывают обращение за медицинской помощью. Как следствие, среднее время установления диагноза достигает шокирующих восьми лет. Последствия задержки диагностики оказывают катастрофическое влияние на физическое и психическое здоровье, карьеру, обучение, отношения и жизнь в целом", — подчеркнула доктор Ная.

Эндометриоз пока неизлечим, но боль можно уменьшить медикаментозно или с помощью хирургических вмешательств, например гистерэктомии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о первых симптомах рака молочных желез.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/doctor-warns-inconsistent-symptoms-related-35101417
Теги:

Новости

Все новости