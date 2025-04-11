Женщина умерла через три дня после того, как врачи сказали, с ней все хорошо

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Ткачик Олеся
Совершенно здоровая 35-летняя женщина умерла всего через несколько дней после обращения в отделение неотложной помощи с жалобами на жар, пятна на коже и рвоту. Ее симптомы сначала якобы игнорировали, а впоследствии оказалось, что у нее острая печеночная недостаточность.
Керри Джоанн Вилкинс
Британка Керри Джоанн Вилкинс обратилась в больницу в Колчестере в мае прошлого года, но ждала приема более шести часов. Через три дня после госпитализации она скончалась. Ее семья до сих пор не знает, что явилось причиной отказа печени и почему ей не предложили трансплантацию.
Сестра также отмечает, что медики якобы недооценили серьезность положения Кэрри. На следующий день после госпитализации женщина уже была дезориентирована, с серыми глазами, не реагировала на обращение родных. "Они буквально кричали: "Керри, отвечай, твоя семья здесь!" – но она молчала. Это было страшно", – вспоминает Джессика.
Когда сестра заподозрила, что у Керри может быть синдром токсического шока из-за использования гигиенических средств, медсестры этого не проверили. Тогда Джессика сама повела ее в туалет, но женщине стало еще хуже – она упала, и помощи со стороны персонала не поступило.
Впоследствии Керри не узнавала своих родных, и только после этого ее перевели в реанимацию. Там ей наконец-то ввели антибиотики, хотя семья просила об этом раньше.
Расследование причин смерти Кэрри состоится 23 октября в Челмсфорде. В больнице заявили, что соболезнуют семье, ответили на их обращение через службу взаимодействия с пациентами и объяснили, что решение о трансплантации зависит от ряда медицинских факторов и не всегда возможно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о самой плохой привычке для печени.
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