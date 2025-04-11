Женщина умерла через три дня после того, как врачи сказали, с ней все хорошо

Совершенно здоровая 35-летняя женщина умерла всего через несколько дней после обращения в отделение неотложной помощи с жалобами на жар, пятна на коже и рвоту. Ее симптомы сначала якобы игнорировали, а впоследствии оказалось, что у нее острая печеночная недостаточность.

Керри Джоанн Вилкинс

Британка Керри Джоанн Вилкинс обратилась в больницу в Колчестере в мае прошлого года, но ждала приема более шести часов. Через три дня после госпитализации она скончалась. Ее семья до сих пор не знает, что явилось причиной отказа печени и почему ей не предложили трансплантацию.

"Кэрри была жизнерадостной, активной женщиной. Она часто путешествовала, не имела детей, но много времени проводила с племянниками. Мы думали, она обязательно справится", – рассказывает ее сестра Джессика Матильда Уилкинс.

Сестра также отмечает, что медики якобы недооценили серьезность положения Кэрри. На следующий день после госпитализации женщина уже была дезориентирована, с серыми глазами, не реагировала на обращение родных. "Они буквально кричали: "Керри, отвечай, твоя семья здесь!" – но она молчала. Это было страшно", – вспоминает Джессика.

Когда сестра заподозрила, что у Керри может быть синдром токсического шока из-за использования гигиенических средств, медсестры этого не проверили. Тогда Джессика сама повела ее в туалет, но женщине стало еще хуже – она упала, и помощи со стороны персонала не поступило.

Впоследствии Керри не узнавала своих родных, и только после этого ее перевели в реанимацию. Там ей наконец-то ввели антибиотики, хотя семья просила об этом раньше.

"Было невероятно трудно видеть ее в таком состоянии – и непонятно, почему помощь поступила так поздно", – говорит сестра.

Расследование причин смерти Кэрри состоится 23 октября в Челмсфорде. В больнице заявили, что соболезнуют семье, ответили на их обращение через службу взаимодействия с пациентами и объяснили, что решение о трансплантации зависит от ряда медицинских факторов и не всегда возможно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о самой плохой привычке для печени.



