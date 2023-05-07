Женщина страдала от боли 10 лет: врач обнаружил в ее животе неожиданный предмет

Колумбийка, по имени Мария Адерлинда Фореро после рождения четвертого ребенка решила провести перевязку маточных труб, чтобы больше не иметь детей. После операции женщина почувствовала боль, с которой прожила еще 10 лет, пока врачи не выяснили, что в животе колумбийки присутствует постороннее тело. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Mirror.

Женщина 10 лет страдала от боли в животе. Фото из открытых источников

В 2012 году Мария Фореро перенесла операцию по стерилизации. После процедуры почти при каждом движении женщина чувствовала сильные боли, не могла свободно двигаться и плохо спала. Сначала Фореро подумала, что это усложнение после недавних родов или операции. Врачи также не назначали дополнительных анализов, а выписывали все более сильные обезболивающие.

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Из-за финансовых проблем и дальности в больницу, женщина избегала врачей. Однако через 11 лет после операции 39-летняя Мария Фореро все же обратилась к врачу, ведь больше не могла выдерживать сильную боль. Женщина сдала необходимые анализы и сделала УЗИ и МРТ. Врачи просмотрели изображение и сразу обнаружили проблему. Оказалось, что во время операции по перевязке маточных труб проводивший процедуру врач оставил иглу с нитью в животе женщины.

После разоблачения проблемы, Мария Фореро занесла результаты МРТ к врачу, который проводил операцию по перевязке маточных труб в 2012 году. Однако хирург отрицал свою ошибку, сказав, что женщина могла сама проглотить иглу с нитью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врачи удалили у женщины гигантскую опухоль: ее вес больше, чем у пациентки.

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