Женщина слышала странные звуки в ухе: врачей поразило то, что они там нашли

Женщина в Австрии почувствовала внезапный шум в ухе и ощущение постороннего тела, что заставило ее обратиться в больницу в городе Грац. Врачи столкнулись с уникальным клиническим случаем, ведь живой муравей попал в среднее ухо 42-летней пациентки через отверстие в барабанной перепонке.

Женщина из-за муравья в ухе слышала странные звуки. Фото из открытых источников

При осмотре с помощью ушного микроскопа медики обнаружили отверстие барабанной перепонки у пациентки. За отверстием они зафиксировали посторонний объект, который двигался и оказался живым муравьем. Врачи предполагают, что насекомое проникло в среднее ухо через наружный слуховой проход.

Предыдущие попытки удалить муравей под местной анестезией были неудачными. Пациентке провели эндоскопическую операцию под общим наркозом и успешно удалили насекомое. На следующий день женщину выписали из больницы, а ощущение шума в ухе исчезло. По словам врачей, насекомое после операции не выжило. Его длина была около 5 мм. Медики считают, что насекомое попало в ухо женщина во время работы на огороде.

Австрийские врачи отмечают уникальность этого клинического случая. Около половины всех посторонних тел, попадающих в ухо, составляют насекомые, однако проникновение в среднее ухо встречается крайне редко.

"Наш случай живого муравья, попавшего в среднее ухо из-за уже существующей перфорации барабанной перепонки, стал уникальным клиническим сценарием", — сообщили врачи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщина восемь месяцев жаловалась на кашель. Врачи обнаружили неожиданный предмет в ее легких.

Также "Комментарии" писали, что врачи удалили у женщины гигантскую опухоль вес которой был больше чем у пациентки.