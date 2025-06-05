Женщина семь лет живет с ужасающей инфекцией в носу: ее бывший парень пукнул ей в лицо

Американка Кристин Коннелл утверждает, что живет с хронической инфекцией носовых пазух уже более семи лет. Она считает, что причиной послужила неожиданная ситуация с ее бывшим парнем. История, начинавшаяся как странный случай, оказалась длительным испытанием для ее здоровья.

Женщина годами живет с инфекцией в носу. Фото из открытых источников

Тревел-блогерша Кристин Коннелл рассказала на своей странице TikTok, что у нее развилась инфекция после момента, когда ее бывший парень забирался с кровати и случайно пукнул ей в лицо.

"Я поняла, что мой бывший парень получил лучшую возможную месть за разрыв, которую кто-то мог получить. У меня постоянная инфекция пазух носа с тех пор, как мы с ним остановились в отеле в какую-то ночь после операции, и он ужасно пернул. Я не могла дышать", — рассказала Кристин об инциденте семилетней давности.

По ее словам, сразу после этого она испытала сильное затруднение дыхания, а затем у нее начались продолжительные проблемы с носовыми пазухами. Кристин отмечает, что долгое время врачи не могли выяснить возбудителя болезни. Впоследствии оказалось, что ее инфекция вызвана кишечной палочкой, обычно живущей в кишечнике и не попадающей в дыхательные пути.

Как оказалось в тот момент, Кристин только перенесла операцию, которая могла ослабить ее иммунитет, что повлияло на способность бактерии инфицировать носовые пазухи женщины.

"Я тогда перенесла операцию на голеностопном суставе, после которой поправлялась, поэтому, думаю, моя иммунная система была сосредоточена на ее заживлении. Возможно, при других обстоятельствах, если бы я была здорова, этого бы не произошло", — считает блоггерша.

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