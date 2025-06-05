Женщина семь лет живет с ужасающей инфекцией в носу: ее бывший парень пукнул ей в лицо

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американка Кристин Коннелл утверждает, что живет с хронической инфекцией носовых пазух уже более семи лет. Она считает, что причиной послужила неожиданная ситуация с ее бывшим парнем. История, начинавшаяся как странный случай, оказалась длительным испытанием для ее здоровья.
Женщина годами живет с инфекцией в носу. Фото из открытых источников
Тревел-блогерша Кристин Коннелл рассказала на своей странице TikTok, что у нее развилась инфекция после момента, когда ее бывший парень забирался с кровати и случайно пукнул ей в лицо.
По ее словам, сразу после этого она испытала сильное затруднение дыхания, а затем у нее начались продолжительные проблемы с носовыми пазухами. Кристин отмечает, что долгое время врачи не могли выяснить возбудителя болезни. Впоследствии оказалось, что ее инфекция вызвана кишечной палочкой, обычно живущей в кишечнике и не попадающей в дыхательные пути.
Как оказалось в тот момент, Кристин только перенесла операцию, которая могла ослабить ее иммунитет, что повлияло на способность бактерии инфицировать носовые пазухи женщины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что девушка страдает редкой болезнью, из-за которой вынуждена клеить скотч на глаза, чтобы видеть.
Также "Комментарии" писали о привычках, которые ослабляют иммунитет.
Новости