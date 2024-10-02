Женщина пошла на рыбный пилинг и потеряла все пальцы на ноге

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Slava Kot
Менеджер по недвижимости из Австралии Виктория Кертхойс потеряла все пять пальцев на правой ноге после неудачного посещения спа-салона во время отпуска в Таиланде. Обычная процедура, во время которой маленькая рыбка очищает кожу от отмерших клеток, превратилась в ужас.
Пилинг рыбками. Фото: tripadvisor
В 2006 году Виктория перенесла операцию на большом пальце ноги после того, как случайно наступила на стекло и занесла инфекцию. Через четыре года, во время отдыха в Таиланде, она решила воспользоваться услугами спа-салона и пройти процедуру "рыбного пилинга", которую также называют фиш-спа.
Однако уже после возвращения в Австралию состояние здоровья Виктории стало ухудшаться. Оказалось, что в ее старую рану на ноге попала редкая инфекция, присутствовавшая в бассейне с рыбками для пилинга.
Врачам понадобилось больше года, чтобы установить точный диагноз. Выяснилось, что за это время инфекция разъела кость большого пальца. Чтобы остановить распространение инфекции, врачи вынуждены были ампутировать палец.
Однако на этом проблемы не завершились: из-за нарушения равновесия во время ходьбы давление на другие пальцы привело к образованию мозолей и дальнейшим инфекциям. В конце концов Виктории пришлось удалить остальные четыре пальца на ноге в течение следующих пяти лет.
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