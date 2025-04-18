Женщина чуть не умерла после тренировки из-за одной распространенной ошибки

41-летняя британка Джемма Андервуд стала жертвой опасного для жизни состояния после изнурительного занятия по карате.

Джемма Андервуд

Уже на следующий день она едва смогла подняться с постели – ее руки болели настолько сильно, что каждое движение давалось с трудом. "Мышцы были невероятно напряжены, а руки опухли так, будто вот-вот лопнут", – рассказала она.

Но настоящий шок настал, когда она заметила, что ее моча стала темной, почти цвета "Когда". Это стало сигналом, что в организме происходит что-то серьезное.Женщина немедленно обратилась в отделение неотложной помощи, где после обследования врачи поставили ей тревожный диагноз – рабдомиолиз.

Это опасное состояние возникает, когда вследствие повреждения мышц в кровь попадают токсичные вещества, которые могут нанести серьезный вред почкам и повлечь за собой нарушение сердечного ритма.

"Мне сказали, что я недостаточно пила во время тренировки. Нужно пить воду раньше времени, а не только после физической активности", – отметила Джемма. – Я осознала, что могла умереть. Теперь всем советую следить за гидратацией, независимо от того, насколько тяжела тренировка".

Пять дней она провела в больнице под капельницами, с установленным катетером. Сейчас женщина восстанавливается дома, пьет много воды и полностью воздерживается от физических нагрузок, хотя мышечная боль до сих пор не отступает, а самочувствие остается слабым.

"Я истощена. Говорят, выздоровление может длиться недели или даже месяцы – все зависит от осложнений", – призналась она."Пока никаких тренировок – не менее трех недель только отдых и много жидкости".

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