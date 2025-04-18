Женщина чуть не умерла после тренировки из-за одной распространенной ошибки

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Ткачик Олеся
41-летняя британка Джемма Андервуд стала жертвой опасного для жизни состояния после изнурительного занятия по карате.
Джемма Андервуд
Уже на следующий день она едва смогла подняться с постели – ее руки болели настолько сильно, что каждое движение давалось с трудом. "Мышцы были невероятно напряжены, а руки опухли так, будто вот-вот лопнут", – рассказала она.
Но настоящий шок настал, когда она заметила, что ее моча стала темной, почти цвета "Когда". Это стало сигналом, что в организме происходит что-то серьезное.Женщина немедленно обратилась в отделение неотложной помощи, где после обследования врачи поставили ей тревожный диагноз – рабдомиолиз.
Это опасное состояние возникает, когда вследствие повреждения мышц в кровь попадают токсичные вещества, которые могут нанести серьезный вред почкам и повлечь за собой нарушение сердечного ритма.
Пять дней она провела в больнице под капельницами, с установленным катетером. Сейчас женщина восстанавливается дома, пьет много воды и полностью воздерживается от физических нагрузок, хотя мышечная боль до сих пор не отступает, а самочувствие остается слабым.
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