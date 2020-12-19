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Желатин заживляет раны

Польза желатина очевидна, прежде всего, потому, что в его составе содержится большое количество аминокислоты под названием глицин

сегодня, 00:09
Автор:

Ольга Чародий

Учёные разработали основу для умного медицинского антибактериального пластыря из натуральных компонентов. Материал состоит из желатина и наномодифицированной целлюлозы, которые с помощью трёхмерного принтера наносятся на ткань в виде гидрогеля.

Желатин заживляет раны

ФОТО: Из открытых источников

Такой гель одновременно решает несколько задач: способствует заживлению ран, борется с устойчивыми к антибиотикам бактериями, а также сигнализирует о необходимости своевременной замены пластыря. Гель можно наносить на медицинские пластыри и повязки с помощью 3D-печати.

Гидрогель создан на основе желатина и наномодифицированной целлюлозы. Как показывают исследования, благодаря использованию таких компонентов появляется возможность создать слой, который поглощает ионы железа и лишает бактерии подпитки, при этом защищает рану и формирует благоприятную среду для естественного заживления.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, недавно в Японии выпустили премиальный шоколадный батончик Kit Kat, вариаций которого в стране около 400. Новый батончик изготавливается из какао-бобов из Ганы, выдержанных в течение 180 дней в бочках из-под виски на шотландском острове Айлей. По технологии бочки переворачиваются один раз в неделю, чтобы все какао-бобы могли коснуться внутренней части бочки и в процессе выдержки приобрести максимально насыщенный и богатый вкус с нотками виски. Создание шоколада Whisky Barrel Aged Kit Kat курировал именитый японский кондитер Ясумаса Такаги. Сообщается, что новинка будет доступна в магазинах Kit Kat Chocolatory по всей Японии с конца декабря. 



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Источник: https://hronika.info/
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