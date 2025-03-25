Застилать кровать утром очень вредная привычка: микробиолог дал объяснение

Застилать кровать сразу после пробуждения кажется полезной привычкой, помогающей поддерживать порядок в доме. Но на самом деле это может способствовать развитию микробов и пылевых клещей. Немецкий микробиолог Дирк Бокмюль объясняет, почему утренняя застилка кровати – не лучшая идея, и как часто нужно менять постельное белье.

Застилать кровать утром – плохая привычка. Фото: Freepik

Каждую ночь человек теряет от одного до двух литров жидкости из-за пота и дыхания. Если застелить кровать сразу после пробуждения, то создается закрытое пространство под одеялом, где влага задерживается в тканях, что способствует развитию микроорганизмов.

"Привычка застилать кровать утром или накрывать постельное белье очень плохая. Бактерии чувствуют себя в таких условиях очень комфортно, они достигают текстиля и размножаются благодаря влаге", — объясняет микробиолог.

Бокмюль советует не сразу застилать кровать, а проветривать ее после пробуждения. По его словам, для этого нужно откинуть одеяло, чтобы простыня и подушки могли высохнуть. Открыть окно хотя бы на несколько минут, ведь свежий воздух способствует испарению влаги. Только после этого микробиолог предлагает застелить кровать, если вы вообще это делаете.

Дирк Бокмюль также объяснил, как часто нужно менять постельные принадлежности. По словам микробиолога, все зависит от сезона, уровня потоотделения и индивидуальных особенностей человека. Если вы много потеете или спите без одежды, стоит менять постельное белье раз в две недели. Если у вас аллергия или проблемы с кожей – раз в неделю. В других случаях Бокмюль рекомендует менять белье раз в 3-4 недели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что микробиолог назвала продукты, которые она не ест, потому что они могут вызвать отравление.

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