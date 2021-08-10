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Главная Новости Здоровье наше тело Зачем женщине достигать оргазма: ученые дали ответ на важный вопрос
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Зачем женщине достигать оргазма: ученые дали ответ на важный вопрос

Достижения оргазма женщиной позволяет повысить шансы на беременность

сегодня, 21:47
Автор:

Ольга Чародий

Если и есть в мире нечто неизменное, то это загадочность женского организма, которая включает, в частности, и загадочность женского оргазма. Если человек не может не достигать оргазма во время процесса продолжения рода, то женщине оргазм достался будто просто так, как комплимент от природы.

Зачем женщине достигать оргазма: ученые дали ответ на важный вопрос

Мужчины (фото из открытых источников)

Также в течение определенного времени бытовало мнение, что женский оргазм — уловка, что стимулирует сопряжения. Но, как рассказывает Maxim, ученые таки нашли ответ на извечный вопрос: зачем женщине оргазм.

Что касается условной уловки, то считалось, что мужчине приятно, что рядом с ним партнерша достигает оргазма. А значит, нужно оставаться с ней как можно дольше. Но, как вы уже поняли, ученые из Йельского университета поставили под сомнение этот тезис. Поэтому решили подробнее изучить этот вопрос. Дело в том, что во время оргазма у самок плацентарных млекопитающих производятся два гормона — окситоцин и пролактин. Согласно результатам исследования, которые были опубликованы Йельского учеными в журнале "Экспериментальная зоология, часть 2: Молекулярная и изменяемая эволюция", подобное сочетание гормонов ведет к овуляции, без которой беременность невозможна.

Достижения оргазма женщиной позволяет повысить шансы на беременность. Так, овуляция не всегда происходит по часам и одного раза в месяц: ее начало зависит от множества факторов, в том числе, как видите, и от женского оргазма. Поэтому, если вы с девушкой планируете родить ребенка, чтобы было кому подать стакан воды в старости, позаботьтесь не только о себе, но и о любимой. Достижения оргазма ней позволит повысить шансы иметь потомков. 

Напомним, многие женщины во время секса имитируют оргазм. Это является одной из самых распространенных проблем в интимной сфере. Но эксперты уверены, что так делать не стоит, потому что это вредит физическому и психологическому здоровью.




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Источник: https://www.maximonline.ru/guide/maximir/_article/why-women-orgasm/
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