Зачем женщине достигать оргазма: ученые дали ответ на важный вопрос

Если и есть в мире нечто неизменное, то это загадочность женского организма, которая включает, в частности, и загадочность женского оргазма. Если человек не может не достигать оргазма во время процесса продолжения рода, то женщине оргазм достался будто просто так, как комплимент от природы.

Мужчины (фото из открытых источников)

Также в течение определенного времени бытовало мнение, что женский оргазм — уловка, что стимулирует сопряжения. Но, как рассказывает Maxim, ученые таки нашли ответ на извечный вопрос: зачем женщине оргазм.

Что касается условной уловки, то считалось, что мужчине приятно, что рядом с ним партнерша достигает оргазма. А значит, нужно оставаться с ней как можно дольше. Но, как вы уже поняли, ученые из Йельского университета поставили под сомнение этот тезис. Поэтому решили подробнее изучить этот вопрос. Дело в том, что во время оргазма у самок плацентарных млекопитающих производятся два гормона — окситоцин и пролактин. Согласно результатам исследования, которые были опубликованы Йельского учеными в журнале "Экспериментальная зоология, часть 2: Молекулярная и изменяемая эволюция", подобное сочетание гормонов ведет к овуляции, без которой беременность невозможна.

Достижения оргазма женщиной позволяет повысить шансы на беременность. Так, овуляция не всегда происходит по часам и одного раза в месяц: ее начало зависит от множества факторов, в том числе, как видите, и от женского оргазма. Поэтому, если вы с девушкой планируете родить ребенка, чтобы было кому подать стакан воды в старости, позаботьтесь не только о себе, но и о любимой. Достижения оргазма ней позволит повысить шансы иметь потомков.

Напомним, многие женщины во время секса имитируют оргазм. Это является одной из самых распространенных проблем в интимной сфере. Но эксперты уверены, что так делать не стоит, потому что это вредит физическому и психологическому здоровью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!