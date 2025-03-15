Японцы придумали 100-процентный метод, который поможет заснуть за несколько минут

Борьба с бессонными ночами может нанести вред здоровью. Назван простой метод из Японии, который поможет заснуть быстро и без всяких усилий. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Сон. Фото: из открытых источников

Специалист по сну Хироши Такеда раскрыла японский метод, который помогает людям быстро заснуть.

По ее словам, многие люди в Японии выбирают метод Шикибутона, который предусматривает использование тонкого сворачивающегося матраса, который предназначен для использования на полу.

"Мягкий матрас может приводить к плохому выравниванию позвоночника. Тогда как более твердая поверхность, как шикибутон, удерживает позвоночник в нейтральном положении, уменьшает точки давления и улучшает кровообращение, помогая телу быстрее расслабиться", — добавила эксперт.

Для тех, кто хочет применить этот метод в собственной спальне, стоит придерживаться приведенных ниже советов.

Попробуйте гречневую подушку (Sobakawa). Эти подушки распространены в Японии. Они наполнены гречневой шелухой, которая предлагает отличную поддержку и улучшенный поток воздуха. В отличие от пены с эффектом памяти, они не задерживают тепло, поэтому голова остается прохладной в течение ночи.

Измените место для сна. Примите минималистичную, спокойную эстетику японского интерьера, чтобы уменьшить умственную стимуляцию перед сном.

Оставьте только основную мебель в спальне и избегайте чрезмерного декора.

Снизьте температуру в комнате. Более прохладная среда для сна (примерно 16-19°C) вызывает высвобождение мелатонина и способствует более быстрому засыпанию.

Практикуйте технику дыхания 4-7-8. Этот популярный японский метод релаксации включает вдох в течение 4 секунд, задержку в течение 7 и выдох в течение 8 секунд. Это помогает замедлить сердечный ритм и сигнализирует нервной системе расслабиться. Взрослым нужно спать примерно от 7 до 9 часов за ночь, хотя индивидуальные потребности могут отличаться в зависимости от возраста, здоровья и личных обстоятельств.

Также издание "Комментарии" сообщало – выполняя эти упражнения всего дважды в неделю, вы забудете о бессоннице.



