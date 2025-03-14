Выполняя эти упражнения всего дважды в неделю, вы забудете о бессоннице

Всего два простых упражнения могут помочь улучшить качество сна и обеспечить спокойный отдых. Об этом пишет портал "Комментарии".

Сон. Фото: из открытых источников

Исследование показало, что такие действия, как отжимания или поднятие веса дважды в неделю, могут быть полезными для людей старше 60 лет и тех, хочет улучшить свой сон.

Все виды физических упражнений положительно влияют на проблемы со сном.

Комплексное эпидемиологическое исследование, проведенное по всей Европе, показало, что 16% населения просыпались среди ночи по крайней мере трижды в неделю. Интересно, что пробуждения значительно чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и увеличивается с возрастом.

Ученые предположили, что физические нагрузки, такие как отжимания или поднятие ваги дважды в неделю, могут быть решением для борьбы с бессонницей. Физические упражнения представляют меньший риск, чем снотворное, и предлагают другие широко распространенные преимущества для здоровья.

Бессонницу также связывают с метаболическим синдромом, гипертонией и болезнями сердца. Кроме того, снижение когнитивных функций и повышенный риск рака предстательной железы связаны также с бессонницей.

Ухудшение качества сна может влиять на уровень сахара в крови, повышая риск развития сахарного диабета. Также недостаточный сон ослабляет иммунитет, что повышает подверженность к инфекциям и вирусам.

В другом исследовании проверяли различные виды упражнений, включая езду на велосипеде, танцы, плавание, пешие прогулки, тяжелую атлетику, йогу и гимнастику. Участники тренировались два-три раза в неделю примерно по 50 минут в течение 14 недель.

Для оценки качества сна использовался Питтсбургский индекс качества сна — опросник по 21-балльной шкале. Было обнаружено, что силовые тренировки или тренировки с сопротивлением привели к улучшению индекса на 5,75 баллов, то есть участники быстрее засыпали и не просыпались ночью.

Исследователь с медицинского факультета Университета Махидол в Бангкоке заявил, что упражнения, которые укрепляют мышцы, а не аэробные или комбинированные, являются самым эффективным способом улучшить качество сна.

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