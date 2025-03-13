Стремительно набирает популярности новый перекус, который способствует быстрому похудению

Хумус набирает популярность, как идеальный перекус для тех, кто стремится похудеть. Легкий, вкусный и питательный продукт не только утоляет голод, но и помогает контролировать вес благодаря своим полезным свойствам. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт Eating well.

Хумус. Фото из открытых источников

В материале говорится, хумус – закуска из нутового пюре, в состав которого обычно могут входить: оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка, сезамовая паста (тахини).

Всего 1/4 чашки содержит почти 4 г клетчатки. Это столько же, сколько вы получите из целой миски овсяной каши. Поэтому это отличный способ получить больше клетчатки, которая медленно переваривается.

Белок, как правило, больше насыщает, чем жир или углеводы. Кроме того, для переваривания требуется больше энергии. Порция 1/4 чашки хумуса содержит почти 5 г этого полезного питательного вещества.

Главный ингредиент хумуса – оливковое масло, которое содержит мононенасыщенные жиры, которые способствуют здоровому сердцу и снижают уровень "плохого" холестерина. Эти жиры также могут помочь в контроле веса.

Нут в хумусе имеет низкий гликемический индекс, что означает, что его потребление вряд ли приведет к скачкам уровня сахара в крови. Это позволяет избегать резких ощущений голода после еды.

Хумус, изготовленный на основе нута, богат антиоксидантами, которые помогают снижать воспалительные процессы в организме и улучшают общее состояние здоровья.

Если целью является похудение, то хумус является отличным выбором. Можно приготовить порцию хумуса с чесноком или авокадо. Это делает его простым способом сделать ваши вкусовые рецепторы довольными.

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