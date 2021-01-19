Ядовитый плющ - чем опасна встреча с растением

Сыпь, известная как контактный дерматит, иногда появляется сначала в виде полосок или линий в местах, где кожа коснулась ядовитого растения. Обычно полоски появляются в течение 12 — 48 часов после контакта с ядом. В течение нескольких дней сыпь развивается в твердые пузыри.

Ядовитый плющ. Фото: netolkonews.com

Почему растения вызывают высыпания?

Ядовитые растения содержат мощный органический маслянистый токсин, называемый урушиол. Около 85 % населения страдают аллергией на урушиол. В то время как никто не рождается с данным видом аллергии, воздействие на яд растения вызывает чувствительность кожи. Другими словами, организм человека реагирует на урушиол только после многократного воздействия. Таким образом, малыш может несколько раз коснуться растения без последствий, а на третий-четвертый раз проявится реакция в виде сыпи.

Маслянистый токсин содержится в соке листьев, стеблей и корней растения, и для возникновения аллергической реакции требуется только одна миллиардная часть грамма урушиола. Малыш может получить сыпь, коснувшись непосредственно масла на растении, либо предмета, на поверхности которого находится токсин, например, мяч, садовый инвентарь или домашнее животное, которое соприкоснулось с растением.

Лечение

Сыпь от воздействия ядовитых растений проходит сама в течение 14 — 20 дней. Тем временем, попробуйте некоторые из следующих средств, чтобы помочь уменьшить зуд и предотвратить инфекцию:

- успокойте кожу ребенка прохладными компрессами или прохладной ванной с небольшим количеством пищевой соды или овсяной муки;

- мягко протирайте пострадавший участок кожи кубиком льда в течение 10-20 минут несколько раз в день;

- не используйте никаких лосьонов, кремов или спреев, которые содержат антигистаминные вещества!

Обратитесь к врачу, если:

- тяжелая стадия сыпи или сыпь выглядит зараженной (вы видите гной или увеличивающееся покраснение);

- сыпь на лице или гениталиях малыша;

- высокая температура;

- сыпь длится дольше двух недель.

Если сыпь вашего ребенка является серьезной, врач может назначить пероральный антигистамин или оральные стероиды, чтобы остановить воспаление и помочь уменьшить зуд.

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