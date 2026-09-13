Я пью, но не напиваюсь: ТОП-5 хитростей, которые помогают дольше не пьянеть

Кажется, что некоторые люди могут долго пить и при этом почти не ощущать действия алкоголя. На самом деле на скорость опьянения влияют количество выпитого, темп употребления, еда и индивидуальные особенности организма. При этом ощущение трезвости не означает, что алкоголь перестал действовать.

Хитрости, которые помогают дольше не пьянеть. Фото: ИИ

Чтобы снизить риск быстрого опьянения и не перебрать с алкоголем, стоит учитывать несколько простых факторов:

Не пить натощак. Еда замедляет всасывание алкоголя и снижает пиковую концентрацию спирта в крови. Поэтому перед застольем лучше не оставаться голодным.

Не торопиться. При быстром употреблении алкоголя его концентрация в крови растёт быстрее. Более медленный темп помогает избежать резкого повышения уровня алкоголя, хотя не делает употребление безопасным.

Чередовать алкоголь с водой. Вода не ускоряет расщепление этанола и не отрезвляет. Однако чередование напитков с водой помогает пить медленнее и может уменьшить общее количество алкоголя. Кроме того, алкоголь обладает мочегонным эффектом, поэтому достаточное количество жидкости помогает снизить риск обезвоживания.

Считать не бокалы, а алкоголь. Одинаковый объём разных напитков может содержать совершенно разное количество этанола. Поэтому значение имеет не только размер бокала, но и крепость напитка. Особенно легко недооценить количество алкоголя в коктейлях, где его вкус может маскироваться сладкими или газированными ингредиентами.

Не доверять ощущению трезвости. У регулярно употребляющих алкоголь может развиваться толерантность. Человек способен чувствовать себя менее пьяным, хотя алкоголь всё ещё влияет на реакцию, координацию и способность принимать решения. Именно поэтому внешний вид и субъективные ощущения не позволяют надёжно определить, насколько человек трезв.

Важно помнить и об индивидуальных различиях: на уровень алкоголя в крови влияют масса тела, пол, скорость обмена веществ и другие факторы. Но ни одна особенность организма не делает человека невосприимчивым к алкоголю.

Поэтому универсального способа "не пьянеть" не существует. Особенно важно помнить об этом перед вождением: ощущение трезвости не означает, что алкоголь перестал действовать.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про дорогой алкоголь и похмелье: действительно ли цена бутылки имеет значение.