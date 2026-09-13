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Я п'ю, але не напиваюся: ТОП-5 хитрощів, які допомагають довше не п'яніти

Їжа, темп вживання та кількість спиртного справді впливають на те, як швидко людина відчує дію алкоголю. Однак жоден спосіб не дозволяє залишатися тверезим при великій кількості випитого.

13 вересня 2026, 12:01
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Сергій Кречмаровський

Здається, деякі люди можуть довго пити і навіть майже не відчувати дії алкоголю. Насправді на швидкість сп'яніння впливають кількість випитого, темп вживання, їжа та індивідуальні особливості організму. При цьому відчуття тверезості не означає, що алкоголь перестав діяти.

Я п'ю, але не напиваюся: ТОП-5 хитрощів, які допомагають довше не п'яніти

Хитрощі, які допомагають довше не п'яніти. Фото: ШІ

Щоб знизити ризик швидкого сп'яніння та не перебрати з алкоголем, варто враховувати кілька простих факторів:

  • Не пити натще. Їжа уповільнює всмоктування алкоголю та знижує пікову концентрацію спирту в крові. Тому перед гулянням краще не залишатися голодним.

  • Не поспішати. При швидкому вживанні алкоголю його концентрація у крові зростає швидше. Більш повільний темп допомагає уникнути різкого підвищення рівня алкоголю, хоча не робить вживання безпечним.

  • Чергувати алкоголь із водою. Вода не прискорює розщеплення етанолу і не протвережує. Однак чергування напоїв із водою допомагає пити повільніше і може зменшити загальну кількість алкоголю. Крім того, алкоголь має сечогінний ефект, тому достатня кількість рідини допомагає знизити ризик зневоднення.

  • Рахувати не келихи, а алкоголь. Однаковий обсяг різних напоїв може містити зовсім різну кількість етанолу. Тому значення має не лише розмір келиха, а й міцність напою. Особливо легко недооцінити кількість алкоголю у коктейлях, де його смак може маскуватися солодкими чи газованими інгредієнтами.

  • Не довіряти відчуттю тверезості. У тих, хто регулярно вживає алкоголь, може розвиватися толерантність. Людина здатна почуватися менш п'яною, хоча алкоголь все ще впливає на реакцію, координацію та здатність приймати рішення. Саме тому зовнішній вигляд та суб'єктивні відчуття не дозволяють надійно визначити, наскільки людина твереза.

Важливо пам'ятати про індивідуальні відмінності: на рівень алкоголю в крові впливають маса тіла, стать, швидкість обміну речовин та інші фактори. Але жодна особливість організму не робить людину несприйнятливою до алкоголю.

Тому універсального способу "не п'яніти" не існує. Особливо важливо пам'ятати про це перед керуванням: відчуття тверезості не означає, що алкоголь перестав діяти.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про дорогий алкоголь та похмілля: чи справді ціна пляшки має значення.



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