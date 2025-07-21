Вызывают ночные кошмары: ученые назвали самые плохие продукты для еды перед сном

Качество сна зависит не только от тишины или отключенного телефона. Все чаще ученые обращают внимание на фактор, о котором мы редко задумываемся, а именно пищу перед сном. Как оказалось, она может быть напрямую связана с тем, почему нам снятся ночные кошмары.

Пища влияет на сон может вызвать ночные ужасы. Фото из открытых источников

Исследование, опубликованное в научном журнале Frontiers in Psychology, указывает на прямую связь между тем, что мы едим перед сном, и тем, что мы видим во сне. Особенно это касается людей с пищевой чувствительностью или склонностью к перееданию перед сном.

В исследовании, проведенном канадским Университетом Макьюэна, участвовало более тысячи студентов. Результаты показали, что те, кто имел проблемы с пищеварением после употребления молочных продуктов, чаще сообщали о кошмарах во время сна.

"Мы уже знали, что физические ощущения могут проникать в мир снов. Теперь мы начинаем понимать, что еда, особенно в случае пищевой непереносимости, может оказывать непосредственное влияние на их содержание и интенсивность", — отметил соавтор исследования доктор Торе Нильсен.

Однако исследование выявило, что больше всего на ночные ужасы влияют сладости. 31% участников назвали их главной причиной странных и тревожных снов. Только после этого были молочные продукты – 22%. Также на кошмары во время сна влияло мясо – 16% и острая пища – 13%.

Ученые отмечают, что объяснение этому достаточно просто, ведь потребление простых углеводов, в частности сладостей, резко повышает уровень глюкозы в крови. Это стимулирует выработку адреналина, то есть гормона, который может вызвать микровозбуждение во время сна. Именно эти периоды и способствуют ярким или тревожным сновидениям, которые мы лучше запоминаем.

Также резкие изменения в диете, переедание на ночь или употребление продуктов, которые плохо переносит организм, способны нарушить ритм сна. Хотя универсального "правильного ужина" не существует, эксперты советуют воздержаться от тяжелой, жирной и сладкой пищи перед сном.

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