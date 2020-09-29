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Главная Новости Здоровье наше тело Всемирный день сердца: интересные факты о главном органе
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Всемирный день сердца: интересные факты о главном органе

От сердца зависит функционирования всех других органов

29 сентября 2020, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Сердце — главный двигатель нашего организма. Оно начинает работать еще в утробе матери и бьется всю жизнь, до последнего вздоха. И несмотря на то, что это самая выносливая мышца в организме, она нуждается в постоянной заботе. Сегодня, 29 сентября, в День Сердца узнайте самые интересные факты об этом органе, которыми поделилось издание "Сто фактов".

Всемирный день сердца: интересные факты о главном органе

Каждый день сердце производит столько энергии, сколько требуется грузовику, чтобы проехать 30 километров.


Женское сердце на 20% меньше, чем у мужчин, но работает оно в среднем на 8 ударов быстрее. 


Энергия, генерируемая сердцем в течение всей жизни, преодолевает расстояние до Луны и обратно.


Исследователи доказали, что смех позволяет перекачивать на 20 процентов больше крови и расслабляет стенки кровеносных сосудов.


Единственная часть тела, которая не получает кровоснабжения — роговица глаза. 


У синего кита самое большое сердце в мире — он весит около 700 килограммов.


В понедельник утром риск сердечного приступа выше, чем в любой другой день.


Поскольку сердце имеет собственный электрический импульс, оно может биться, даже когда оно отключено от тела, при условии наличия кислорода.


В декабре 1967 году прошла первая операция по пересадке сердца. И несмотря на то, что пациент умер спустя 18 дней, ее считают успешной.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что названы самые полезные витамины и минералы для сердца.


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