Всемирный день сердца: интересные факты о главном органе

Сердце — главный двигатель нашего организма. Оно начинает работать еще в утробе матери и бьется всю жизнь, до последнего вздоха. И несмотря на то, что это самая выносливая мышца в организме, она нуждается в постоянной заботе. Сегодня, 29 сентября, в День Сердца узнайте самые интересные факты об этом органе, которыми поделилось издание "Сто фактов".

Каждый день сердце производит столько энергии, сколько требуется грузовику, чтобы проехать 30 километров.





Женское сердце на 20% меньше, чем у мужчин, но работает оно в среднем на 8 ударов быстрее.





Энергия, генерируемая сердцем в течение всей жизни, преодолевает расстояние до Луны и обратно.





Исследователи доказали, что смех позволяет перекачивать на 20 процентов больше крови и расслабляет стенки кровеносных сосудов.





Единственная часть тела, которая не получает кровоснабжения — роговица глаза.





У синего кита самое большое сердце в мире — он весит около 700 килограммов.





В понедельник утром риск сердечного приступа выше, чем в любой другой день.





Поскольку сердце имеет собственный электрический импульс, оно может биться, даже когда оно отключено от тела, при условии наличия кислорода.





В декабре 1967 году прошла первая операция по пересадке сердца. И несмотря на то, что пациент умер спустя 18 дней, ее считают успешной.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что названы самые полезные витамины и минералы для сердца.

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