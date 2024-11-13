logo

BTC/USD

87599.18

ETH/USD

3178.60

LTC/USD

73.49

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Вредные свойства пластика, которые разрушают организм
commentss НОВОСТИ Все новости

Вредные свойства пластика, которые разрушают организм

Как пластик влияет на организм человека

сегодня, 04:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Пластик стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, но ее вредные свойства могут иметь серьезные последствия для здоровья. Портал "Комментарии" сообщает, как пластик влияет на организм человека.

Вредные свойства пластика, которые разрушают организм

Иллюстративное фото

Микропластик — это мелкие частицы пластика менее 5 миллиметров, которые могут попадать в организм через пищу, воду и воздух. Исследования показывают, что микропластик может проникать в кровь, легкие и даже в плаценту. Ученые обнаружили микропластик в крови 17 из 22 здоровых взрослых добровольцев в Нидерландах. Это подтверждает, что эти частицы могут абсорбироваться в кровоток, что вызывает беспокойство по поводу их влияния на здоровье.

Пластик содержит разнообразные химические добавки, которые могут быть токсичными для организма. Например, фталаты, используемые для повышения гибкости пластика, могут вызвать эндокринные нарушения, что приводит к раку, врожденным дефектам, угнетению иммунной системы и проблемам с развитием у детей. Некоторые химические вещества, такие как диэтилгексилфталат (DEHP), являются известными канцерогенами.

Пластик может влиять на метаболизм, вызывая ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Некоторые добавки в пластике имитируют гормоны и нарушают сигнальные пути в организме, что может привести к нарушению аппетита и метаболизма. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая высокое кровяное давление и сердечные заболевания.

Химические вещества в пластике могут оказывать влияние на репродуктивную систему, ускоряя половое созревание, снижая количество сперматозоидов и вызывая бесплодие. Исследования показывают, что влияние пластика может привести к нарушениям репродуктивных сигналов, что негативно влияет на фертильность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о вредных свойствах специй.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости