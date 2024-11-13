Вредные свойства пластика, которые разрушают организм

Пластик стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, но ее вредные свойства могут иметь серьезные последствия для здоровья. Портал "Комментарии" сообщает, как пластик влияет на организм человека.

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Микропластик — это мелкие частицы пластика менее 5 миллиметров, которые могут попадать в организм через пищу, воду и воздух. Исследования показывают, что микропластик может проникать в кровь, легкие и даже в плаценту. Ученые обнаружили микропластик в крови 17 из 22 здоровых взрослых добровольцев в Нидерландах. Это подтверждает, что эти частицы могут абсорбироваться в кровоток, что вызывает беспокойство по поводу их влияния на здоровье.

Пластик содержит разнообразные химические добавки, которые могут быть токсичными для организма. Например, фталаты, используемые для повышения гибкости пластика, могут вызвать эндокринные нарушения, что приводит к раку, врожденным дефектам, угнетению иммунной системы и проблемам с развитием у детей. Некоторые химические вещества, такие как диэтилгексилфталат (DEHP), являются известными канцерогенами.

Пластик может влиять на метаболизм, вызывая ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Некоторые добавки в пластике имитируют гормоны и нарушают сигнальные пути в организме, что может привести к нарушению аппетита и метаболизма. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая высокое кровяное давление и сердечные заболевания.

Химические вещества в пластике могут оказывать влияние на репродуктивную систему, ускоряя половое созревание, снижая количество сперматозоидов и вызывая бесплодие. Исследования показывают, что влияние пластика может привести к нарушениям репродуктивных сигналов, что негативно влияет на фертильность.

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