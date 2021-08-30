Вредно для здоровья: пять причин отдохнуть от смартфона

Нельзя отрицать, что смартфоны сделали нашу жизнь удобной. Мы можем связаться с человеком, который находится в другом уголке мира, одним нажатием кнопки и получить любую информацию из интернета за считанные секунды. Но мы часто забываем, что постоянное сидение "в смартфоне" способно вызвать несколько серьезных болезней. Какие важные причины для отдыха от телефона существуют, расскажут "Комментарии" со ссылкой на Times of India.



Пять причин отдохнуть от мобильного телефона. Фото: BHub

1. Это вредит глазам

Глаза человека достаточно нежные, и синий свет экрана мобильного легко может повредить наше зрение. От долгого "залипания" в телефон способны повредиться фоторецепторы в глазах. Также это время вызывает головную боль, помутнение зрения и даже сухость глаз. Регулярно давайте отдохнуть глазам, делая какие-то простенькие упражнения, и не забывайте посещать окулиста для проверки.

2. Это способно повлиять на "самочувствие" запястья

Если вы пользуетесь смартфоном 5-6 часов в день, в будущем вы можете страдать от боли в руке. Известный тоннельный (запястный) синдром — это одна из самых популярных ныне проблем среди молодежи. Сначала вы будете чувствовать онемение, покалывание в запястье, которые впоследствии способны перерасти в постоянную боль.

3. Это влияет на проблемы с кожей

В Интернете есть несколько исследований, которые утверждают, что мобильные телефоны являются домом для различных видов микробов и бактерий. Эти патогены могут передаться вашей коже и привести к кожным и других заболеваний. Когда вы держите телефон близко к ушам или щеки, микробы переносятся на вашу кожу и способствуют появлению прыщей. Даже преждевременное старение является признаком чрезмерного использования мобильного телефона. Чтобы уменьшить риск, регулярно чистите телефон спиртовыми салфетками.

4. Это нарушает режим сна

Чтобы ваше тело работало нормально, вам нужно регулярно высыпаться 7-8 часов. Но из-за чрезмерного использования мобильных телефонов поздно ночью многие люди сталкиваются с проблемой бессонницы. Или они дремлют, глядя на экран мобильного телефона. Нерегулярный режим сна делает вас капризным и даже приводит к перееданию.

5. Это способно вызвать стресс

Существует две причины, из-за которых телефоны могут вызвать стресс. Во-первых, из-за бессонницы, а во-вторых, из-за чрезмерного потребления информации из интернета. Со временем вы почувствуете себя перегруженным, а в организме повысится уровень кортизола. Зависимость от смартфонов может привести к тревоги, депрессии и импульсивности.

Конечно, нелегко избежать взгляда на мобильные телефоны в течение всего дня. Поэтому составьте некоторые основные правила, которые помогут сократить время пользования им. Не ешьте с телефоном в руках, не читайте соцсети перед сном, откажитесь от гаджетов крайней мере за три часа до сна и тому подобное.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему не стоит пользоваться телефоном, пока он находится на зарядке.

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