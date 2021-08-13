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Врачи рассказали, почему Украина подходит не готовой к новой волне коронавируса

Врачи указали на "прокол" с вакцинацией в Украине

сегодня, 08:28
Автор:

Кравцев Сергей

Мир активно готовится к новой волне коронавируса. Первым делом активно проводится вакцинация населения, в частности среди групп риска, то есть людей в возрасте и людей с сопутствующими заболеваниями. К примеру, в Израиле приняли решение делать третью дозу вакцины, а во Франции ввели пропуска во всех общественных местах. Власти Украины не отрицают, что нашему государству тоже придется пройти через третью волну коронавируса. Как передает издание "Комментарии" портал "Обозреватель" поинтересовался у врачей, готова ли Украина к новой вспышке COVID-19?

Врачи рассказали, почему Украина подходит не готовой к новой волне коронавируса

COVID-19 Фото: birdinflight.com

Так врач-эпидемиолог Алексей Галимский заявил, что ни один специалист не примется прогнозировать масштабы новой волны заболеваемости в Украине, потому нужно понимать, что нас ждет худший сценарий, который многим кажется нереалистичным, вед сейчас вроде бы нет причин для паники. Галимский отметил, единственное, что можно предположить, что основной процент тех, кто вакцинирует должен перенести болезнь без осложнений. И вот здесь мы подходим к главному вопросу – вакцинированных в Украине очень мало. По последним данным привилось около 7 млн человек. А две дозы получило и того меньше – только 2,5 млн. Для сравнения стоит сказать, что ни одна страна ЕС не имеет такие низкие темпы вакцинации, как Украина. В среднем в ЕС провакцинировано уже не менее 50% населения. До осени осталось уже совсем недолго и нет оснований говорить, что Украина сможет привить половину населения в 40-миллионной стране.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин также считает, что основные проблемы у Украины будут связаны с низкой активностью вакцинации. У нас люди в возрасте провакцинированы только на 17%. Поэтому, когда новый штамм "Дельта" наберет обороты мы будем иметь значительный скачок роста заболеваемости. По темпам вакцинации, к сожалению, Украина является страной третьего мира.

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Источник: https://covid.obozrevatel.com/golubovskaya-ukazala-na-prokol-s-vaktsinatsiej-v-ukraine-komu-i-skolko-privivok-nuzhno-na-samom-dele.htm?_gl=1*wo7c8o*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTYyODgzMDIzNy4xMDMuMC4xNjI4ODMwMjM4LjA.&_ga=2.71261008.115
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