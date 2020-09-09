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Врачи рассказали, чем опасна сидячая работа

Мы сидим — и не догадываемся, что сидячий образ жизни неотвратимо ухудшает здоровье

сегодня, 18:22
Автор:

Любовь Блажко

Сидячий образ жизни отнимает довольно много времени: мы можем сидеть и смотреть фильм, а можем целый день работать, сидя за ноутбуком. А ведь отсутствие нужной подвижности сильно сказывается на нашем здоровье и качестве жизни. О том, чем опасная сидячая работа и как исправить ситуацию, рассказывает врач Наталья Малык. Об этом пишет издание karavan.

Врачи рассказали, чем опасна сидячая работа

Врачи рассказали, чем опасна сидячая работа. Фото: unsplash.

Малоподвижный образ жизни ведет к появлению лишнего веса. Потому как почти в два раза замедляется метаболизм, а полученные калории откладываются в самых нежелательных местах. Также специалист утверждает, что сидячая работа может стать причиной развития метаболического синдрома. Это процесс, при котором нарушается обмен веществ, и появляются проблемы с сосудами и сердцем.

Лишь единицы людей заботятся о том, чтобы подобрать ортопедическое кресло и компьютерный стол с правильным уровнем наклона. А это чревато проблемами с позвоночником. Еще есть опасность венозной недостаточности и тромбоза вен, говорит Наталия. Потому что, когда мы сидим, то кровь с трудом поступает по венам вверх. 

Чтобы обезопасить свое тело от появления новых болезней, эксперт рекомендует пересмотреть свой ежедневный режим. Правильно, если из 8 рабочих часов, 4 из них проходят на ногах. Очень важно соблюдать баланс между активностью и сидением на месте, уверена врач. 

Также Наталия советует контролировать то, что вы едите. Поскольку сидячая работа часто может сопровождаться перекусами и "чем-нибудь вкусненьким". Она добавляет, что можно завести дневник питания, в котором отмечать все съеденное.  


Ранее издание "Комментарии" сообщало, нельзя сидеть на месте: почему это плохо влияет на мозг.


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