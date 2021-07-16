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Главная Новости Здоровье наше тело Врачи перечислили самые тревожные симптомы после вакцинации
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Врачи перечислили самые тревожные симптомы после вакцинации

В Минздраве подробно рассказали о симптомах, которые возникают после прививки

сегодня, 16:02
Автор:

Лиля Воробьева

Медики рассказали о побочных реакциях организма после прививки от коронавируса. Ведь некоторые симптомы могут вызвать беспокойство. Об этом сообщают в Минздраве.

Врачи перечислили самые тревожные симптомы после вакцинации

Вакцинация против коронавируса (фото из открытых источников)

В ведомстве назвали серьезные симптомы, при которых немедленно следует обращаться к врачам. Некоторые из них  быстро проходят, ведь являются естественной реакцией организма человека на препарат.

По мнению специалистов, к симптомам, которые быстро проходят и не должны вызвать серьезного беспокойства у пациентов, можно отнести покраснение, боль, отек в месте укола, лихорадку, боль в мышцах, суставах, животе, головные боли, увеличенные лимфатические узлы. А еще тошноту, слабость, бессонницу и головокружение.

Кроме этого, специалисты рассказали чего категорически нельзя делать после прививки. Поэтому  украинцам не советуют сбивать высокую температуру тела, заниматься самолечением, в частности, принимать антибиотики.

Кроме того, у пациентов, которые недавно сделали инъекцию препарата против коронавируса, может появиться аллергическая реакция. Врачи говорят, что обычно она проявляется сразу, поэтому медики просят подождать 15-30 минут, чтобы при необходимости успеть оказать  пациенту помощь.

В Минздраве также рассказали, какие побочные эффекты вызывают беспокойство. И если пациенту становится хуже, нужно немедленно обращаться к врачу.

Так, опасными симптомами являются судороги, потеря сознания, рвота, сыпь на теле, сильные боли, температура выше 38, запутанная речь.

Медики объясняют такие симптомы признаками других заболеваний,  которые просто совпали по времени с вакцинацией.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Минздраве рассказали, когда будут вакцинировать детей от коронавируса.


 


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Источник: https://t.me/mozofficial/1530
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