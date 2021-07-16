Врачи перечислили самые тревожные симптомы после вакцинации

Медики рассказали о побочных реакциях организма после прививки от коронавируса. Ведь некоторые симптомы могут вызвать беспокойство. Об этом сообщают в Минздраве. Вакцинация против коронавируса (фото из открытых источников) В ведомстве назвали серьезные симптомы, при которых немедленно следует обращаться к врачам. Некоторые из них быстро проходят, ведь являются естественной реакцией организма человека на препарат. По мнению специалистов, к симптомам, которые быстро проходят и не должны вызвать серьезного беспокойства у пациентов, можно отнести покраснение, боль, отек в месте укола, лихорадку, боль в мышцах, суставах, животе, головные боли, увеличенные лимфатические узлы. А еще тошноту, слабость, бессонницу и головокружение.

Кроме этого, специалисты рассказали чего категорически нельзя делать после прививки. Поэтому украинцам не советуют сбивать высокую температуру тела, заниматься самолечением, в частности, принимать антибиотики. Кроме того, у пациентов, которые недавно сделали инъекцию препарата против коронавируса, может появиться аллергическая реакция. Врачи говорят, что обычно она проявляется сразу, поэтому медики просят подождать 15-30 минут, чтобы при необходимости успеть оказать пациенту помощь. В Минздраве также рассказали, какие побочные эффекты вызывают беспокойство. И если пациенту становится хуже, нужно немедленно обращаться к врачу. Так, опасными симптомами являются судороги, потеря сознания, рвота, сыпь на теле, сильные боли, температура выше 38, запутанная речь. Медики объясняют такие симптомы признаками других заболеваний, которые просто совпали по времени с вакцинацией. Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Минздраве рассказали, когда будут вакцинировать детей от коронавируса.



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