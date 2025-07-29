Врачи назвали продукты, которые помогут сохранить зрение: и это не морковь

Проблема потери зрения беспокоит миллионы людей. И многие люди с детства знают, что нужно есть морковь, чтобы сохранить зрение. Однако морковь не лучший выбор. Врачи назвали распространенные продукты, которые помогут сберечь здоровье глаз.

Зрение. Иллюстративное фото

Эксперты считают, что сберечь зрение можно, изменив рацион и привычки, пишет издание Daily mail.

Врач и диетолог Эмма Дербишир, как пишет издание, посоветовала для поддержания хорошего зрения употреблять яйца.

"Яйца – основной продукт в холодильнике для многих из нас – содержат достаточный уровень витамина B2, который важен для поддержания четкости хрусталика. Это способствует поддержанию нормального зрения", – цитирует слова диетолога издания.

По словам врача, минерал цинк также имеет решающее значение для здоровья глаз, поскольку он поддерживает сетчатку, помогающую воспринимать свет. Цинк можно найти в красном мясе, а также в устрицах и орехах.

Она также советует употреблять жирную рыбу, такую как сардины или тунец, по крайней мере, раз в неделю, чтобы поддерживать сетчатку глаза, поскольку она содержит высокий уровень докозагексаеновой кислоты (ДГК) – ключевого питательного вещества для здоровья глаз.

По словам экспертов, сохранить здоровье глаз поможет и употребление цельнозерновых углеводов. Заместитель оптомэтриста Франческа Маркетти объясняет: "Они содержат витамин Е, жирорастворимый антиоксидант, способствующий защите клеток от оксидативного стресса. Кроме того, цельнозерновые продукты также содержат минерал цинк".

Эксперты рекомендуют употреблять листовую зелень и фрукты, такие как апельсины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ученые назвали вакцину против Covid-19, которая "убивает" глаза и приводит к потере зрения.



