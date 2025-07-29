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Врачи назвали продукты, которые помогут сохранить зрение: и это не морковь

ТОП продуктов, которые помогут сохранить здоровье глаз

29 июля 2025, 13:59
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Кречмаровская Наталия

Проблема потери зрения беспокоит миллионы людей. И многие люди с детства знают, что нужно есть морковь, чтобы сохранить зрение. Однако морковь не лучший выбор. Врачи назвали распространенные продукты, которые помогут сберечь здоровье глаз.

Врачи назвали продукты, которые помогут сохранить зрение: и это не морковь

Зрение. Иллюстративное фото

Эксперты считают, что сберечь зрение можно, изменив рацион и привычки, пишет издание Daily mail.

Врач и диетолог Эмма Дербишир, как пишет издание, посоветовала для поддержания хорошего зрения употреблять яйца.

"Яйца – основной продукт в холодильнике для многих из нас – содержат достаточный уровень витамина B2, который важен для поддержания четкости хрусталика. Это способствует поддержанию нормального зрения", – цитирует слова диетолога издания.

По словам врача, минерал цинк также имеет решающее значение для здоровья глаз, поскольку он поддерживает сетчатку, помогающую воспринимать свет. Цинк можно найти в красном мясе, а также в устрицах и орехах.

Она также советует употреблять жирную рыбу, такую как сардины или тунец, по крайней мере, раз в неделю, чтобы поддерживать сетчатку глаза, поскольку она содержит высокий уровень докозагексаеновой кислоты (ДГК) – ключевого питательного вещества для здоровья глаз.

По словам экспертов, сохранить здоровье глаз поможет и употребление цельнозерновых углеводов. Заместитель оптомэтриста Франческа Маркетти объясняет: "Они содержат витамин Е, жирорастворимый антиоксидант, способствующий защите клеток от оксидативного стресса. Кроме того, цельнозерновые продукты также содержат минерал цинк".

Эксперты рекомендуют употреблять листовую зелень и фрукты, такие как апельсины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ученые назвали вакцину против Covid-19, которая "убивает" глаза и приводит к потере зрения.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-14943847/fridge-staple-help-eyesight-carrots.html
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