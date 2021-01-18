Врачи назвали последствия сидячего образа жизни и способы их избежания

Врачи и психологи, которые следили за изменением поведения и здоровья людей с малоподвижным образом жизни рассказали о результатах исследований. Оказалось, что постоянная сидячая работа провоцирует усталость, плохое настроение и забывчивость.

Сидячий образ жизни - негативные последствия. Фото: aktsport.ru

Спортивный психолог Эми Лейтон из Колумбийского университета посоветовала как избежать негативных последствий и сохранить свои физические и психические ресурсы. Она нашла способы как повлиять на последствия сидячего образа жизни, если невозможно избавиться главной причины.

Чтобы избежать астении (хронической усталости), нужно три раза в неделю заниматься спортивной деятельностью, которая вам нравится. Чтобы нормально себя чувствовать, достаточно уделять всего двадцать минут за раз этому делу.

Чтобы преодолеть забывчивость и провалы в памяти, которые вызывает малоподвижность, стоит нагружать и мозг. Кроме этого нужно не забывать о прогулках на свежем воздухе. Еще лучше, если вы будете бегать.

Если у вас сидячая работа, делайте частые перерывы.

Эйми Лейтон также заявляет, что плохое настроение лечится положительными эмоциями, живым общением, а также любимым подвижным хобби.

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