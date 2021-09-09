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Врачи научились лечить последствия инфаркта с помощью препарата для онкобольных

Новое свойство препарата, которым лечат онкобольных, доказали ученые из Кембриджского университета

сегодня, 14:55
Автор:

Лилия Боровая

Врачи научились лечить последствия инфаркта с помощью препарата для онкобольных

Профилактика инфаркта, фото из открытых источников

Препарат, который обычно назначается для лечения онкологических заболеваний, может способствовать восстановлению организма после инфаркта. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджского университета. Об этом сообщает медицинское издание "Страна здоровья".

Препарат под названием алдеслейкин защищает сердце за счет увеличения количества белых клеток в крови. Ранее врачи использовали это свойство алдеслейкина для ликвидации злокачественных клеток в организме больных раковыми заболеваниями почек и кожи.

Пользу алдеслейкина для сердца взялись доказать английские исследователи, которые сначала испытывали эффект от алдеслейкина на мышах, а затем в ходе эксперимента исследовали состояние 60 пациентов, которые ранее перенесли инфаркт и после этого начали принимать указанный препарат.

Врачи отмечают, что это наблюдение может дать новый толчок в разработке программ реабилитации после инфарктов, а также обновить подход к профилактике первичных и повторных инфарктов.

Напомним, что удивительными свойствами, которые позволяют обезопасить человеческий организм от инсультов и инфарктов, обладает оливковое масло. Этот продукт, если он высокого качества, содержит одновременно различные витамины, микроэлементы и антиоксиданты. Кроме того, регулярное употребление оливкового масла стабилизирует артериальное давление.

Также "Комментарии" сообщали, что по данным ученых Института глобального здравоохранения Джорджа, снижение уровня употребления поваренной соли и увеличение в рационе продуктов, содержащих много калия, значительно минимизируют риски инсультов и инфарктов, и как следствие, значительно снижают уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.


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Источник: http://zdorovia.com.ua/likibadi/50947likami-vid-raku-nirok-likuvatimut-infarkt.html
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