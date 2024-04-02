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Врачи настаивают: какой продукт должен быть в вашем рационе

Киноа в Украине: экзотическое зерно с невероятными пользами для здоровья

сегодня, 15:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В мире, где мода на здоровое питание набирает обороты, одним из продуктов, выделяемых среди других, является киноа – зерно, которое древние индейцы Южной Америки считали основой своего рациона, а сегодня оно рекомендовано астронавтами NASA для поддержания оптимальной формы в космосе.
 Киноа, недавно появившаяся на европейском рынке, уже успела завоевать внимание украинских потребителей, хотя для многих она еще остается экзотикой. Ученые Сумского аграрного университета исследуют возможности адаптации этой культуры к украинским почвам, надеясь на ее высокий потенциал как альтернативу традиционным зерновым.
 Киноа – это настоящий кладезь полезных веществ: высокое содержание белка, незаменимые аминокислоты, витамины группы В, антиоксиданты, минералы и клетчатка. Особенно ценится содержание лизина, что способствует быстрому заживлению ран и восстановлению тканей, а также оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижая уровень холестерина и предотвращая воспалительные процессы.
 Киноа называют "растительным материнским молоком" из-за ее богатого состава белка, похожего на белки молока, и высокое содержание железа, эффективно борющегося с анемией. Также эта крупа не содержит глютена, что делает ее идеальным выбором для людей с целиакией или другими формами непереносимости глютена.
 В кулинарии кино предлагает безграничные возможности. Ее можно использовать в приготовлении супов, салатов, гарниров, десертов, даже напитков благодаря ее ореховому привкусу. Кино идеально сочетается с овощами, фруктами, мясом и морепродуктами, позволяя создавать здоровые и вкусные блюда.
 Это зерно низкокалорийно, но в то же время обеспечивает длительное чувство сытости, способствуя снижению веса и поддержанию оптимального уровня энергии в течение дня. Его легко включить в рацион вместо риса, пшеницы или кускуса, получая при этом дополнительные полезные вещества.

Врачи настаивают: какой продукт должен быть в вашем рационе

Киноа в Украине: экзотическое зерно с невероятными пользами для здоровья



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