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Врачи бьют тревогу: немедленно откажитесь от этого, если хотите иметь детей

Эти распространенные привычки постепенно "выключают" репродуктивную систему

22 июля 2025, 12:28
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Кречмаровская Наталия

Каждого шестого взрослого в мире, по данным ВОЗ, затрагивает проблема бесплодия. Одной из причин появления проблемы специалисты называют распространенную проблему – малоподвижный образ жизни. Врачи предупреждают, что сидение часами, чрезмерное использование гаджетов, особенно на коленях, и отсутствие физической активности – постепенно "выключает" репродуктивную систему.

Врачи бьют тревогу: немедленно откажитесь от этого, если хотите иметь детей

Бесплодие. Иллюстративное фото

Как длительное сиденье вредит фертильности

Сидящий образ жизни сказывается на гормональном балансе. У мужчин из-за длительного сиденья снижает качество спермы, а у женщин возникают нарушения овуляции. Из-за распространенной привычки у мужчин снижается подвижность сперматозоидов, повышается риск повреждения ДНК, а у женщин — нарушается выработка эстрогена и прогестерона, что критически для овуляции и имплантации эмбриона.

Как гаджеты и тепло приводят к бесплодию

Использование ноутбуков на коленях и ношение тесного белья приводит к повышению температуры в области половых органов. Это в свою очередь негативно влияет на сперматогенез. Снижать качество спермы может воздействие радиации от мобильных устройств, особенно, если контакт с паховой зоной длительный.

Воздействие привычки на мужчин и женщин

В общем, малоподвижный способ жизни, независимо от пола, приводит к повышению уровня стресса, ожирению, инсулинорезистентности. Такие изменения отрицательно сказываются на репродуктивном здоровье. У мужчин возможно снижение количества и качества спермы, нарушение гормонального фона, уменьшение тестостерона. У женщин возникают нерегулярные менструальные циклы, снижение овуляторной функции, повышен риск эндометриоза и ПМС.

Как уменьшить негативное влияние длительного сиденья

Чтобы не потерять здоровье репродуктивной системы, специалисты рекомендуют включить 30 минут физической активности ежедневно. Это может быть ходьба, йога, плавание. При сидячей работе следует каждые 60 минут делать перерывы. Также врачи советуют избегать ноутбуков на коленях – используйте столик или подставку. Специалисты отмечают, что следует выбирать свободное белье из натуральных тканей.

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