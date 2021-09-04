Врач рассказал, сколько украинцев имеют защиту от COVID-19

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Лиля Воробьева
Опасный штамм ковида "Дельта" пока не распространяется так быстро регионами нашей страны, как это происходит в Европе. По крайней мере, о вспышке речь не идет. Аргументированно информирует об этом врач из Львова Тарас Жиравецкий в социальных сетях.
Коронавирус в Украине (фото из открытых источников)
Медработник привел статистику и сообщил обнадеживающую информацию, что 4 миллиона соотечественников получили две дозы прививки, а это — 20% трудоспособных граждан, 50% жителей стойко перенесли болезнь. Это означает, что 60-70% граждан имеют надежную защиту от коронавирусной инфекции.
Инфекционист из Львова заявил, что на пороге тяжелого ковиду больше всего нужно обеспечить медицинские учреждения быстрыми тестами и организовать изоляцию заболевших, чтобы не переполнять больницы и медицинская система не была перегружена.
В комментариях читатели выразили сомнения в статистике, которую врач назвал.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщал о том, что в Минздраве назвали вакцину от коронавируса, которую признают больше стран .
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