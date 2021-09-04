Врач рассказал, сколько украинцев имеют защиту от COVID-19

Опасный штамм ковида "Дельта" пока не распространяется так быстро регионами нашей страны, как это происходит в Европе. По крайней мере, о вспышке речь не идет. Аргументированно информирует об этом врач из Львова Тарас Жиравецкий в социальных сетях.

Коронавирус в Украине (фото из открытых источников)

Медработник привел статистику и сообщил обнадеживающую информацию, что 4 миллиона соотечественников получили две дозы прививки, а это — 20% трудоспособных граждан, 50% жителей стойко перенесли болезнь. Это означает, что 60-70% граждан имеют надежную защиту от коронавирусной инфекции.

"У нас уже 4 миллиона взрослых украинцев получили две дозы вакцин, это примерно 20% взрослого населения . Еще 40-50% взрослого населения уже переболело. Поэтому почти 60 — 70% населения уже имеет защиту от тяжелого ковиду! А это очень хорошие новости", — подытожил он.

Инфекционист из Львова заявил, что на пороге тяжелого ковиду больше всего нужно обеспечить медицинские учреждения быстрыми тестами и организовать изоляцию заболевших, чтобы не переполнять больницы и медицинская система не была перегружена.

В комментариях читатели выразили сомнения в статистике, которую врач назвал.

"Вы пишете, что переболело 40-50% взрослого населения. Но все знают, что когда в семье болеет один, то другие тесты не сдают. И так все ясно. Пожалуй, я думаю, что цифра явно занижена. А если учесть, что тесты не совсем правдивые "," Не согласен, что вакцинированных и переболевших стоит плюсовать. Ведь вакцинированные ... как раз те, кто болел. То есть те, кто повторно в ковид не хотят "," Думаю в количестве вакцинированных большое количество тех, кто переболел, поэтому защищены меньше чем 60-70%. Тот, кто болел, понимает, что лучше не шутить, но вакцинироваться ", написали пользователи социальной сети.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщал о том, что в Минздраве назвали вакцину от коронавируса, которую признают больше стран .





