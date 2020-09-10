Для большинства людей жизнь в условиях карантина стала уже чем-то совершенно обыденным. А с приходом осени зачастую сопровождается еще и сезонным гриппом и другими простудными заболеваниями. О том, как подготовиться к вирусному заболеванию в сложившейся ситуации, рассказывает доктор медицины Кристин Ингланд. Об этом пишет издание toneto.

Врач рассказал, как подготовиться к сезонному гриппу в условиях пандемии. Фото: unsplash.

Впереди сезон гриппа – вирусного заболевания, которое поражает горло, нос и легкие. Специалист рекомендует предпринять несложные действия, чтобы максимально обезопасить себя и своих родных. Он добавляет, что обычно сезон гриппа припадает на октябрь и ноябрь, но возможны исключения.

Известно, что грипп и коронавирус передаются одинаковыми путями. Поэтому вероятно, что социальная дистанция, маски и регулярное мытье рук окажутся эффективными и против гриппа. Врач дает несколько простых советов, чтобы подготовить себя к сезонной вспышке осенних простуд.

Желательно сделать прививку от гриппа. Статистика показывает, что это или полностью исключает возможность заболеть, или же способствует протеканию более легкой формы гриппа.

Грипп тоже распространяется воздушно-капельным путем, поэтому не стоит пренебрегать всеми возможными мерами безопасности. Вывод: маски, перчатки, антисептики продолжайте использовать дальше.

Лучше узнать заранее, что необходимо делать, если вы заболели гриппом. Потому как у коронавируса довольно похожие симптомы: температура, кашель, отдышка, боль в мышцах. Проконсультируйтесь со своим врачом, чтобы быть подготовленным к любым неожиданностям.

Укомплектовать домашнюю аптечку тоже лучше заранее. Эксперт рекомендует запастись жаропонижающими, препаратами для снятия мышечных болей, сиропом и градусником. По возможности также можно купить пульсоксиметр, чтобы иметь возможность быстро померить пульс и содержание кислорода в крови.







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