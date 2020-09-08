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Как подготовить организм к первым холодам

Эти советы помогут сделать ваш организм сильнее

сегодня, 13:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Осенняя погода приносит с собой резкие температурные скачки, поэтому с приходом сентября многие люди жалуются на упадок сил, депрессию, ухудшение общего самочувствия. Это значит, что вашему организму нужно время на перестройку, а ускорить и облегчить этот процесс помогут следующие советы.

Как подготовить организм к первым холодам

depositphotos

Врач отделения ЛФК Елена Синицина изданию "АиФ" рассказала, что укрепить иммунную систему можно с помощью регулярной физической активности, например, йоги, разминки, плавания и других упражнений. Они помогут сделать организм более устойчивым к похолоданию, активируя в нем "внутренние резервы". 

Также не следует забывать об качественном отдыхе. Ложитесь спать пораньше, чтобы организм успел восстановить силы. А также приведите в норму свое эмоциональное состояние, ведь нервная система очень серьезно влияет на иммунитет. Ограничьте себя от стрессов и нервного напряжения. Согласно статистике, люди в состоянии депрессии болеют простудными заболеваниями чаще и тяжелее. 

Помимо этого, укрепите организм с помощью питания. Употребляйте больше фруктов, овощей и ягод, которые содержат большое количество витаминов и антиоксидантов. Можно дополнительно принимать иммуностимулирующие препараты.

И еще, не забывайте тепло одеваться, даже если на улице светит солнце, ведь погода может быть обманчивой. Держите ноги всегда в тепле!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как расправиться с осенней депрессией.


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