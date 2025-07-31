Врач поделился простой техникой, которая поможет быстро заснуть

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Кречмаровская Наталия
Бессонные ночи в прошлом – врач Национальной службы здравоохранения поделился простой техникой, как быстро заснуть.
Иллюстрационное фото
Стажер-педиатр, врач Артур Джоустра убежден, что поможет успокоить разум и быстро уснуть установление контроля над своими мыслями путем визуализации случайных объектов и слов, пишет Daily mail.
Врач Джоустра рассказал, как научился засыпать в считанные минуты, будучи врачом, который выполняет много ночных смен и хронически страдает от недосыпания. По его словам, техника, по сути, отвлекает ваш мозг и дает ему сигнал, что можно безопасно ложиться спать. Речь идет о когнитивной перетасовке.
Для этого, по словам врача, нужно придумать совершенно случайное слово, а затем визуализировать вещь, которую это слово представляет. Далее нужно придумать второе, третье, четвертое слово, совершенно несвязанные между собой.
Исследования показывают, что когда человек засыпает, ум часто занят образами и отдельными мыслями или заботами. Цель этой техники – помочь разуму имитировать этот процесс, но избегать мыслей, которые могут вызвать тревогу.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что сон менее 8 часов в сутки "убивает" организм.