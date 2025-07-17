Врач назвала три популярных напитка, которые никогда не будет употреблять из-за токсичности

Популярные напитки, якобы полезные для организма, на самом деле могут содержать значительную угрозу. Они начислены токсинами, которые могут вызвать рак и неврологические проблемы.

Напиток: Иллюстративное фото

Доктор Алесия Ронельт, сертифицированный эндокринолог из Нью-Джерси, назвала три самых распространенных напитка, которые могут нанести значительный вред вашему организму, пишет издание Daily Mail. Среди опасных напитков, по ее словам:

Кофе, приготовленный из одноразовых капсул. Чашка имеет пластиковое кольцо, покрытое фольгой сверху, а внутренняя часть капсулы выстлана фильтровальным материалом, чтобы кофе оставался во время заваривания.

Хотя этот процесс удобнее традиционного, как пишет издание, он может привести к накоплению микропластика внутри жидкости и увеличить риск воздействия химических веществ с "каждым глотком".

Ученые считают, что рост потребления микропластика из-за пищи и напитков может вызвать воспаление и привести к раку толстой кишки. Также микропластик и связанные с ним токсины накапливаются в мозге человека и вызывают воспаление и повреждение мозга, что может привести к деменции.

Кофе или чай без кофеина. По словам врача, кофе без кофеина может быть вредным для здоровья, поскольку он обрабатывается с использованием химических растворителей. Обычно процесс декофеинизации кофейных зерен включает в себя использование химических растворителей, главным образом метиленхлорида и этилацетата, для устранения стимулирующего действия напитка на организм.

По данным ученых, влияние метиленхлорида может увеличить риск рака печени, рака легких, рака молочной железы, рака мозга, лейкемии, а также нейротоксичности, повреждения печени и даже смерти в некоторых случаях.

Этилацетат не смертелен для человека в небольших количествах, однако высокие уровни его попадания внутрь могут вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта и потенциально угнетение центральной нервной системы.

Энергетические напитки. Врач не советует употреблять энергетические напитки с электролитами, поскольку они "наполнены искусственными подсластителями, пищевыми красителями и другими химическими веществами". К примеру, Blue 2 — это модифицированная версия натурального красителя индиго, который используется для придания синего цвета широкому спектру продуктов, включая спортивные напитки, хлебобулочные изделия, хлопья, закуски, конфеты, вишню мараскино, колбасы, мороженое и щербет.

Исследования показали, что потребление избыточного количества Blue2 может повысить риск развития опухолей, особенно в мочевом пузыре и яичках. Кроме того, исследования на животных также показали связь между Blue 2 и повышенным риском опухолей головного мозга.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с организмом, если на месяц отказаться от кофе.