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Врач назвал три токсичных предмета, которые нужно немедленно выбросить из спальни

Три токсичных предмета в спальне, которые отравляют жизнь

6 августа 2025, 12:10
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Кречмаровская Наталия

Спальня может превратиться из места отдыха и восстановления в токсичное. Этому может способствовать только три предмета, которые специалисты называют токсичными.

Врач назвал три токсичных предмета, которые нужно немедленно выбросить из спальни

Спальня. Иллюстративное фото

Врач из Гарварда Саурабх Сетхи назвал предметы, которые могут скрываться в спальне, и от которых нужно избавиться как можно скорее, пишет издание Daily Mail. По его словам, это старые подушки, синтетические освежители воздуха и старый матрас.

Старые подушки, как пояснил врач, со временем могут накапливать пылевые клещи, пот и аллергены. Пыльные клещи могут привести к астме. Так что, если подушке более одного-двух лет, по мнению врача, ее время заменить.

Не следует использовать в спальне, по мнению врача, освежители воздуха. Они выделяют фталаты и летучие органические соединения, которые могут вызвать респираторные проблемы и гормональные нарушения.

По данным Агентства по охране окружающей среды США, летучие органические соединения в краткосрочной перспективе могут попадать в мозг, приводя к головокружению, головным болям, потере концентрации и расстройствам зрения. При длительном воздействии возможны проблемы с сердцем и легкими, с фертильностью, гормональный дисбаланс и даже развитие рака.

Старый матрас, которому более 7-10 лет, может значительно ухудшить качество сна и вызвать хроническую боль в спине. По данным исследователей, потерявшие жесткость за годы эксплуатации матрасы вызывают боль в пояснице.

Напомним: портал "Комментарии" писал о токсичных напитках, которые не стоит употреблять. Они, по мнению врачей, могут вызвать рак и неврологические проблемы.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-14959261/Harvard-doctor-toxic-items-bedroom.html
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