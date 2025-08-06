Врач назвал три токсичных предмета, которые нужно немедленно выбросить из спальни

Спальня может превратиться из места отдыха и восстановления в токсичное. Этому может способствовать только три предмета, которые специалисты называют токсичными.

Спальня. Иллюстративное фото

Врач из Гарварда Саурабх Сетхи назвал предметы, которые могут скрываться в спальне, и от которых нужно избавиться как можно скорее, пишет издание Daily Mail. По его словам, это старые подушки, синтетические освежители воздуха и старый матрас.

Старые подушки, как пояснил врач, со временем могут накапливать пылевые клещи, пот и аллергены. Пыльные клещи могут привести к астме. Так что, если подушке более одного-двух лет, по мнению врача, ее время заменить.

Не следует использовать в спальне, по мнению врача, освежители воздуха. Они выделяют фталаты и летучие органические соединения, которые могут вызвать респираторные проблемы и гормональные нарушения.

По данным Агентства по охране окружающей среды США, летучие органические соединения в краткосрочной перспективе могут попадать в мозг, приводя к головокружению, головным болям, потере концентрации и расстройствам зрения. При длительном воздействии возможны проблемы с сердцем и легкими, с фертильностью, гормональный дисбаланс и даже развитие рака.

Старый матрас, которому более 7-10 лет, может значительно ухудшить качество сна и вызвать хроническую боль в спине. По данным исследователей, потерявшие жесткость за годы эксплуатации матрасы вызывают боль в пояснице.

Напомним: портал "Комментарии" писал о токсичных напитках, которые не стоит употреблять. Они, по мнению врачей, могут вызвать рак и неврологические проблемы.



