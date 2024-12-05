Врач назвал аксессуар, который помогает выспаться и бороться со стрессом

Маска для сна не просто аксессуар, а эффективное средство для улучшения качества отдыха. Она способна улучшать кожу во время сна и даже помогает бороться со стрессом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Byrdie.

Маска для сна. Фото: из открытых источников

Дерматолог Джошуа Цайхнер рассказал о важных преимуществах использования маски для глаз во время сна.

Когда мы переворачиваемся ночью и тремся лицом о подушки, простыни и одеяла, то это наносит вред лицу. Ношение маски для глаз может действовать почти как защитный слой во избежание повреждения кожи от трения и воспаления.

Также во время трения может происходить физическое свертывание кожи, что способствует образованию морщин. Важно помнить, что кожа вокруг глаз очень нежная, поэтому требует особенного ухода.

Если вы склонны к напряжению или головным болям, то маски для глаз могут облегчить симптомы. Специальные маски содержат маленькие микрошарики, которые обеспечивают сжатие, которое облегчит состояние и ускорит засыпание.

"Эти маски слегка давят на лицо, что может помочь при напряжении вокруг глаз, а также при ночных головных болях или мигрени", — отметил врач.

Маски для глаз способствуют крепкому сну в пути. Так как маски портативны, то их можно использовать в самолете и любом другом транспорте.

Маски могут обеспечить полную темноту, что в целом улучшает общий сон, поскольку вас не беспокоит внешний свет.

К тому же они оказывают физическое давление на кожу под глазами и удаляют лишнюю жидкость, способствующую отекам. Это может уменьшить темные круги, если они являются результатом отечности.

Шелковые и атласные маски для глаз более мягкие для кожи и предотвращают трение, тогда как хлопок может впитывать влагу и масла, потенциально пересушивая кожу вокруг глаз.

К тому же шелк и атлас обладают лучшими терморегулирующими и влагопоглощающими свойствами, сохраняя кожу увлажненной в течение ночи.

Чтобы наладить сон, может потребоваться только шелковая маска для глаз.

Нежное прикосновение шелка может стимулировать выработку серотонина для улучшения настроения, в то время как его светоблокирующие свойства повышают уровень мелатонина, помогая регулировать ваши циклы сна.

Важно, чтобы маска не пропускала свет. Если вы приобретаете маску для путешествий, хорошим дополнением будет специальный чехол или коробочка, что защитит аксессуар от дорожной пыли и контакта с другими вещами.

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