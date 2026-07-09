Врач назвал 5 ужасных утренних привычек, которые "убивают" организм

Правильное утро – залог хорошего дня. Врачи указывают, что некоторые вредные утренние привычки могут не только постепенно убивать организм, но и провоцировать неправильные решения в течение дня.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Семейный врач доктор Дэвид Вайнштейн рассказал о пяти распространенных утренних привычках, от которых следует избавиться, пишет издание Мirror.

Утренний кофе – распространенная ситуация для многих людей. Однако врач советует перед употреблением кофеина выпить до поллитра воды, чтобы восстановить водный баланс после ночи. Кофеин натощак может привести к головным болям и обезвоживанию в течение дня.

Хлопья на завтрак — хотя их рекламируют как здоровый завтрак, но, по словам врача, это сахарный удар. После завтрака голод вернется в течение двух часов. Вместо хлопьев лучше выбрать греческий йогурт с ягодами и орехами для получения заряда белка и полезных жиров на день.

Отказ от завтрака – это вызовет чувство голода в 10 или 11 утра и возникнет желание нездорового перекуса – снеков или сладостей.

Стресс после пробуждения – врач не советует сразу читать новости и сообщения. Следует вообще оставлять телефон вне спальни и не брать его в течение 15 минут после пробуждения.

Быстрый переход к работе или машине – врач советует после пробуждения сделать растяжку или прогуляться на свежем воздухе. 15 минут движения проясняют голову, улучшают настроение и энергию, а также готовят организм ко дню, объясняет врач.

Напомним: портал "Комментарии" писал о симптомах диабета, которые возникают утром. Среди них жажда, голод и частая потребность мочеиспусканий.



