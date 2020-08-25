Врач-косметолог рассказала, почему загар опасен для здоровья

Солнце – это источник витамина D, а еще нашего хорошего настроения. Но не нужно забывать, что мера хороша в любом деле. И загар – не исключение. О том, как неправильный загар может навредить нашей коже рассказывает врач-косметолог Анна Кравчук. Об этом пишет издание tsn.ua

В процессе загара кожа стареет. Это называется фотостарением – бронзовый цвет кожи говорит о том, что это первая стадия фотоповреждения. Далее начинает активно вырабатываться меланин (нарушение пигментации). А появление новых родинок после загара свидетельствует о скоплении меланоцитов и пигментных клеток.

Почему загар вреден. Фото: rg

Кожа является защитным органом, а появление загара говорит о том, что меланин хочет обезопасить клетки от УФ-лучей. Он способен задержать почти 90 процентов ультрафиолетового излучения, которое мы получаем. Помощником меланина является урокановая кислота, которая выходит вместе с потом. Эта кислота превращает солнечное излучение в приятное тепло. Тем не менее ни меланин, ни урокановая кислота, ни другие вспомогательные средства не дают полной защиты.

Эффект фотоповреждения кожи накопительный, вы не увидите его на следующий день. А с годами кожа становится более чувствительная, поэтому лишняя предусмотрительность в этом вопросе точно не помешает.





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