Врач-иммунолог рассказал, какие симптомы после прививки от COVID-19 являются нормой

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Лиля Воробьева
О симптомах, которые могут появиться у пациента, после того, как он вакцинировался от ковиду, информирует украинский Минздрав. Обычно это — головная боль, тошнота или лихорадка. Гражданин не должен беспокоиться, ведь это нормальная реакция организма на инъекцию защиты. Консультацию по поводу этого предоставляет соотечественникам в социальной сети Facebook практикующий медик Федор Лапий.
Врач рассказал о симптомах после вакцинации (фото из открытых источников)
Врач-иммунолог дает свои важные советы.
По его словам, не нужно волноваться и паниковать, если вы наблюдаете такие симптомы, как покраснение, боль и отек в месте укола, вас лихорадит или знобит. Также может быть головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе или тошнота.
Вакцинированный также может чувствовать постоянную утомляемость, сонливость или наоборот бессонницу, еще головокружение. Специалист говорит, что все перечисленные симптомы исчезнут через два — три дня.
Если симптомы не проходят и вакцинированный пациент чувствует себя хуже, нужно идти на прием к медикам.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что главный санврач рассказал, когда ждать новой вспышки коронавируса в Украине, Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, уже в октябре этого года ожидается увеличение количества больных коронавирусом. По словам главного санитарного врача, вспышка коронавируса может произойти и раньше, но этого можно избежать благодаря увеличению количества людей, которые вакцинируются. Таким образом мы можем получить меньшие последствия для системы здравоохранения и здоровья людей.
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