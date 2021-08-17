logo
Русский Українська

BTC/USD

46839.15

ETH/USD

3242.86

LTC/USD

183.01

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Врач-иммунолог рассказал, какие симптомы после прививки от COVID-19 являются нормой
commentss НОВОСТИ Все новости

Врач-иммунолог рассказал, какие симптомы после прививки от COVID-19 являются нормой

Врач рассказал о симптомах после прививки

сегодня, 14:11
Автор:

Лиля Воробьева

О симптомах, которые могут появиться у пациента, после того, как он вакцинировался от ковиду, информирует украинский Минздрав. Обычно это — головная боль, тошнота или лихорадка. Гражданин не должен беспокоиться, ведь это нормальная реакция организма на инъекцию защиты. Консультацию по поводу этого предоставляет соотечественникам в социальной сети Facebook практикующий медик Федор Лапий.

Врач-иммунолог рассказал, какие симптомы после прививки от COVID-19 являются нормой

Врач рассказал о симптомах после вакцинации (фото из открытых источников)

Врач-иммунолог дает свои важные советы.

"На вакцинацию от коронавируса возникают определенные реакции. Как правило, они являются легкими и проявляются некоторыми симптомами", — написал Лапий.

По его словам, не нужно волноваться и паниковать, если вы наблюдаете такие симптомы, как покраснение, боль и отек в месте укола, вас лихорадит или знобит. Также может быть головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе или тошнота.

Вакцинированный также может чувствовать постоянную утомляемость, сонливость или наоборот бессонницу, еще головокружение. Специалист говорит, что все перечисленные симптомы исчезнут через два — три дня.

Если симптомы не проходят и вакцинированный пациент чувствует себя хуже, нужно идти на прием к медикам.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что главный санврач рассказал, когда ждать новой вспышки коронавируса в Украине, Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, уже в октябре этого года ожидается увеличение количества больных коронавирусом. По словам главного санитарного врача, вспышка коронавируса может произойти и раньше, но этого можно избежать благодаря увеличению количества людей, которые вакцинируются. Таким образом мы можем получить меньшие последствия для системы здравоохранения и здоровья людей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1923356284494134
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ