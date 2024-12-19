Возьмите за правило выполнение нескольких вещей с утра и сможете дожить до 100 лет

Эксперты назвали вещи, которые стоит делать утром, чтобы дожить до 100 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт Real simple.

Пробуждение

Доктор медицинских наук Джеффри Эглер рассказала, что утренний режим играет решающую роль в регулировании циркадных ритмов, которые необходимы для различных функций организма, включая выработку гормонов, метаболизм и циклы сна.

Выпивание стакана воды утром способствует пищеварению, поддерживает метаболизм и помогает выводить токсины. Простой способ обеспечить увлажнение сразу после пробуждения — это поставить стакан воды возле кровати перед тем, как заснуть.

Диетолог Федерика Амати рассказала, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня. Он должен быть богат питательными веществами, клетчаткой и растительным белком.

Такой тип завтрака помогает обеспечить необходимые питательные вещества, поддерживает энергию и составляет примерно 20% потребления калорий, поэтому это может быть отличной возможностью улучшить качество диеты.

Стоит есть продукты с высоким содержанием белка, такие как натуральный йогурт или овсянка с ягодами или смесью орехов и семян.

Ежедневные физические движения необязательно означают каждое утро тащить себя в спортзал. Начало дня с любой формы движения, будь то растяжка, йога или быстрая ходьба, является ключевым для ускорения кровообращения, повышения гибкости и установления циркадного ритма.

Чтобы активизировать нервную систему, нужно больше, чем просто проснуться. Стоит выполнить быстрое трехминутное соматическое упражнение, например, постукивание по телу сжатыми кулаками. Эта практика пробуждает нервную систему, чтобы начать день, и способствует здоровому тонусу блуждающего нерва, что улучшает устойчивость к стрессу и здоровье клеток.

Доктор Амати предлагает практиковать внимательность и благодарность в начале дня, как часть вашей утренней рутины. Эти практики не только улучшают ясность ума и эмоциональное благополучие, но и могут защитить тело от вредных последствий хронического стресса, который связан с различными заболеваниями.

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