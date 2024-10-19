Внезапное кровотечение из носа: причины и первая помощь

Кровотечение из носа, или эпистаксис, может произойти внезапно и вызвать беспокойство. Хотя большинство случаев не серьезны, важно знать причины и методы оказания первой помощи, чтобы правильно реагировать на эту ситуацию, сообщает портал “Комментарии”.



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Кровотечение из носа может иметь разные причины, от простых до более серьезных. Вот некоторые из них:

Сухой воздух: Одной из самых распространенных причин является сухой воздух, который высушивает слизистую носа, и делает ее более уязвимой к повреждениям.

Травмы носа: Ушибы или другие травмы носа могут привести к разрыву кровеносных сосудов и вызвать кровотечение.

Инфекции верхних дыхательных путей: Простуды и другие инфекции могут вызвать воспаление и раздражение слизистой носа, что также может привести к кровотечению.

Аллергии: Аллергические реакции могут вызвать воспаление и раздражение носовых ходов, что повышает риск кровотечения.

Медикаменты: Некоторые лекарства, такие как антигистаминные препараты и деконгестанты, могут высушивать слизистую носа, увеличивая риск кровотечения.

Повышенное АД: Хотя это реже, высокое АД может способствовать кровотечениям из носа, особенно у людей старшего возраста.

Если у вас или у кого-то рядом началось кровотечение из носа, следуйте следующим советам, чтобы оказать первую помощь:

Сядьте и наклоните голову вперед . Это поможет предотвратить попадание крови в горло, что может вызвать тошноту или рвоту.

Нажмите на нос : Используйте большой и указательный пальцы, чтобы зажать мягкую часть носа. Держите нос зажатым в течение 10-15 минут, дыша через рот.

Избегайте наклона головы назад : Это может привести к попаданию крови в горло и вызвать кашель или рвоту.

Используйте холодный компресс : Уложите холодный компресс или пакет со льдом на переносицу. Это поможет сузить кровеносные сосуды и снизить кровотечение.

Избегайте физических нагрузок : После остановки кровотечения избегайте физических нагрузок и не дуйте носом в течение нескольких часов, чтобы предотвратить повторное кровотечение.

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