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Влияют ли мобильные телефоны на мужскую сперму: ответ ученых

Ученые из Национального университета Пусан в Корее изучили связь между мужской фертильностью и использованием мобильного телефона

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Корейские исследователи рекомендуют мужчинам сократить ежедневное использование мобильных телефонов, потому что их излучение негативно влияет на репродуктивную функцию. Результаты своего эксперимента они опубликовали на Research Highlights.

Влияют ли мобильные телефоны на мужскую сперму: ответ ученых

Могут ли мобильные телефоны влиять на мужскую сперму (фото из открытых источников)

Ученые не делают громких заявлений по поводу того, что использование телефонов может привести к бесплодию, но настоятельно рекомендуют больше отдыхать от гаджетов, чтобы не снизить качество и подвижность сперматозоидов.

Специалисты провели масштабный метанализ, изучив более 400 исследований на эту тему, которые проводились на протяжение последних 9 лет. В 2011 году в ходе одного из экспериментов было выявлено взаимосвязь между снижением репродуктивной функции мужчин и излучением мобильных телефонов. Но тогда у исследователей были определенные ограничения и они рассматривали они модели гаджетов, которые сейчас устарели. Поэтому эксперты решили провести обзор исследований с более актуальными данными.

Оказалось, что использование смартфонов действительно может снизить подвижность и концентрацию сперматозоидов, но это не зависело от времени, которое мужчина проводит за экраном гаджета. Учеными был доказан лишь факт негативного воздействия мобильных телефонов.

Авторы уточнили, что эти новые результаты намного точнее предыдущих, благодаря лучшему анализу данных в подгруппах.

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Источник: https://www.pusan.ac.kr/eng/CMS/Board/Board.do?mCode=MN104&&mode=view&board_seq=1474136&
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