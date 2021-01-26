Виды непищевой аллергии у детей: где скрывается опасность

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Седлецкая Татьяна
У
многих детей возникает аллергия на такие триггеры окружающей среды, как пылевые
клещи, укусы насекомых, домашние животные, травы, сорняки и пыльца. У некоторых
детей может наблюдаться аллергическая реакция на менее распространенные вещи,
такие как лекарства или латекс (резиновые изделия).
Насморк у ребенка. Фото: Depositphotos
Аллергические реакции: симптомы
Умеренная
аллергическая реакция обычно включают в себя один или несколько следующих
факторов:
·
сыпь на коже
·
отек лица, глаз или губ
·
покалывание во рту
·
боль в животе или рвота (если происходит после укуса
насекомого, это означает, что у ребенка тяжелая аллергическая реакция)
·
астма
·
экзема
·
насморк, слезящиеся глаза и чихание
Аллергические реакции: что делать
Если
вы считаете, что у вашего ребенка умеренная аллергическая реакция, уместно дать
ему дозу антигистамина в форме таблетки или сиропа. Сироп — хорошая
альтернатива, если ваш ребенок не может глотать или не любит таблетки.
Аллергия на пылевых клещей
Эти
крошечные паразиты питаются хлопьями кожи и плесени. Они живут в теплых,
влажных местах, таких как матрасы, подушки, мягкие игрушки, мягкая мебель и ковры.
Обычными симптомами аллергии на пылевых клещей являются чихание, зудящие глаза,
заложенный нос или насморк и астма.
Аллергия на животных
Дети
могут испытывать аллергическую реакцию после контакта с шерстью, перхотью и
слюной таких животных, как кошки, собаки, морские свинки, кролики и т.д. Аллергия
на животных обычно вызывает такие симптомы, как жжение или зуд кожи, заложенность
носа, чихание, слезящиеся красные глаза, крапивница, насморк.
Аллергия на травы, сорняки и пыльцу
Эти
аллергии обычно вызывают симптомы сезонной аллергии, которая включает насморк, зудящие
глаза и чихание. У некоторых детей может развиться кожная сыпь после
прикосновения к траве, или их экзема может ухудшиться. Такая аллергия, как
правило, имеет сильные вспышки в весенние и летние месяцы, во время активного
роста и цветения разных трав.
Аллергия на латекс
Аллергия
на латекс может стать проблемой, если у ребенка развивается покраснение, сыпь
или опухоль после контакта с продуктом, который содержит латекс. Это могут быть
воздушные шары, резиновые перчатки, соски для детских бутылочек. Если у вашего
ребенка есть аллергия на латекс, обязательно сообщите об этом всем медицинским
работникам, которые осматривают вашего ребенка — они должны избегать использования
латексных продуктов рядом с ним. У некоторых детей аллергия на латекс может
вызвать серьезную реакцию – анафилаксию. Если ребенок испытывает какие-либо
признаки и симптомы анафилаксии, немедленно позвоните в скорую помощь!
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