Виды непищевой аллергии у детей: где скрывается опасность

У многих детей возникает аллергия на такие триггеры окружающей среды, как пылевые клещи, укусы насекомых, домашние животные, травы, сорняки и пыльца. У некоторых детей может наблюдаться аллергическая реакция на менее распространенные вещи, такие как лекарства или латекс (резиновые изделия).

Насморк у ребенка. Фото: Depositphotos

Аллергические реакции: симптомы

Умеренная аллергическая реакция обычно включают в себя один или несколько следующих факторов:

· сыпь на коже

· отек лица, глаз или губ

· покалывание во рту

· боль в животе или рвота (если происходит после укуса насекомого, это означает, что у ребенка тяжелая аллергическая реакция)

· астма

· экзема

· насморк, слезящиеся глаза и чихание

Аллергические реакции: что делать

Если вы считаете, что у вашего ребенка умеренная аллергическая реакция, уместно дать ему дозу антигистамина в форме таблетки или сиропа. Сироп — хорошая альтернатива, если ваш ребенок не может глотать или не любит таблетки.

Аллергия на пылевых клещей

Эти крошечные паразиты питаются хлопьями кожи и плесени. Они живут в теплых, влажных местах, таких как матрасы, подушки, мягкие игрушки, мягкая мебель и ковры. Обычными симптомами аллергии на пылевых клещей являются чихание, зудящие глаза, заложенный нос или насморк и астма.

Аллергия на животных

Дети могут испытывать аллергическую реакцию после контакта с шерстью, перхотью и слюной таких животных, как кошки, собаки, морские свинки, кролики и т.д. Аллергия на животных обычно вызывает такие симптомы, как жжение или зуд кожи, заложенность носа, чихание, слезящиеся красные глаза, крапивница, насморк.

Аллергия на травы, сорняки и пыльцу

Эти аллергии обычно вызывают симптомы сезонной аллергии, которая включает насморк, зудящие глаза и чихание. У некоторых детей может развиться кожная сыпь после прикосновения к траве, или их экзема может ухудшиться. Такая аллергия, как правило, имеет сильные вспышки в весенние и летние месяцы, во время активного роста и цветения разных трав.

Аллергия на латекс

Аллергия на латекс может стать проблемой, если у ребенка развивается покраснение, сыпь или опухоль после контакта с продуктом, который содержит латекс. Это могут быть воздушные шары, резиновые перчатки, соски для детских бутылочек. Если у вашего ребенка есть аллергия на латекс, обязательно сообщите об этом всем медицинским работникам, которые осматривают вашего ребенка — они должны избегать использования латексных продуктов рядом с ним. У некоторых детей аллергия на латекс может вызвать серьезную реакцию – анафилаксию. Если ребенок испытывает какие-либо признаки и симптомы анафилаксии, немедленно позвоните в скорую помощь!

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