Вены закупорены жиром и холестерином: ключевые признаки

Проблемы с сердечно-сосудистой системой редко возникают внезапно. Чаще всего организм заранее предупреждает нас об опасности, а одним из таких тревожных признаков может быть накопление жира и холестерина в сосудах, что значительно повышает риск инфаркта или инсульта.

Симптомы закупорки вен. Фото из открытых источников

Что такое закупорка вен и почему она возникает

Высокий уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) является настоящим врагом наших сосудов. Он скапливается на их стенках, образуя атеросклеротические бляшки. С течением времени эти отложения осложняют кровообращение, повышают давление в сосудах и приводят к хронической перегрузке сердца.

Часто эта проблема ассоциируется с избыточным весом, малоподвижным образом жизни и несбалансированной диетой, богатой насыщенными жирами. Но важно понимать, что даже люди с нормальной массой тела не застрахованы от высокого холестерина.

Пять симптомов, которые могут свидетельствовать о закупоренных сосудах

1. Повышенное артериальное давление

Высокое артериальное давление часто сопровождает избыток холестерина в крови. Эти два фактора опасно взаимосвязаны и существенно увеличивают риск сердечного приступа или инсульта. Если вы наблюдаете постоянно высокие показатели давления, это весомый повод пересмотреть образ жизни и обратиться к врачу.

2. Постоянная усталость

Хроническая усталость, которую мы привыкли списывать на стресс или занятость, может являться следствием нарушенного кровоснабжения организма. Кардиохирург доктор Стивен Л. Нобл объясняет, что закупоренные артерии заставляют сердце работать интенсивнее для доставки кислорода к тканям, что и вызывает ощущение истощения. Если к усталости прибавляется одышка, не откладывайте визит к специалисту.

3. Изжога и расстройства пищеварения

Пищеварительные расстройства, в частности изжога и дискомфорт в верхней части живота, могут сигнализировать о проблемах с сердечно-сосудистой системой. Особенно это касается женщин, ведь, по словам врачей, у них такие симптомы чаще скрывают сердечные проблемы. Если изжога не проходит даже после приема лекарства, следует проверить состояние сосудов.

4. Боль или давление в груди

Одним из наиболее характерных признаков закупорки сосудов является боль в груди или ощущение сжатия. Это говорит о том, что сердце недополучает кислород. Часто такие симптомы сопровождаются одышкой, особенно при физических нагрузках. В таких случаях требуется немедленная медицинская помощь.

5. Эректильная дисфункция

Закупорка артерий может проявляться и менее очевидными симптомами, например эректильной дисфункцией у мужчин. Нарушенное кровообращение в сосудах полового члена свидетельствует об аналогичных проблемах в других частях тела, включая сердце.

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